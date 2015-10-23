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Uluslararası bir araştırma, çok ses çıkaran maymunların testislerinin daha küçük olduğuna ve daha az sperm ürettiklerine işaret ediyor.

Araştırma kapsamında Avrupa ve ABD'deki farklı müzelerde 200'den fazla 'uluyan maymun'un kemikleri incelendi.

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Jake Dunn, dişi maymunların çok ses çıkaran maymunları daha çekici bulduklarını belirtti.

Uzmanlar, farklı uluyan maymun türleri üzerindeki incelemelerinde hayvanların dil kemiği büyüklüklerinin büyük farklılıklar gösterdiğini belirledi.

Dr. Dunn, "En büyük dil kemiği, en küçüğünden 14 kat daha büyük" dedi.

Bu farkın nereden kaynaklandığını bulmak için yapılan MR incelemelerinde, hayvanların testislerinin büyüklüklerinde de önemli farklılıklar olduğu tespit edildi.

6,5 kat büyüklük farkı

Araştırmacılara göre, bazı maymunların testisleri, diğerlerininkinden 6,5 kat daha büyük.

Dr. Dunn, daha ileri incelemelerde, dil kemiği ve testis büyüklükleri arasında bir ilişki belirlediklerini kaydetti.

Buna göre dil kemiği daha büyük olan hayvanların testisleri daha az gelişmiş.

Uluyan maymunlar, çıkardıkları güçlü ses nedeniyle bu adla anılıyor. Maymunlar hemcinslerine gözdağı vermek ve dişileri için bu sesi çıkarıyor.

Uzmanlar, denizayısı, fok balığı ve denizaslanlarında da cüsselerine göre cinsel organlarının daha küçük olduğuna dikkat çekiyor.