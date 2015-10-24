Katolik Kilisesi'ne çağrı: Eşcinsellere kucak açalım

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Katolik Kilisesi'nde özellikle eşcinsellerin günah çıkarmak için başvurduğu bilinen bir peder, "Kilise'nin artık eşcinsellere kucak açma zamanının geldiğini" söyledi.

Peder Andrea Dall'Asta, aile temalarını görüşmek üzere üç haftadır Vatikan'da toplantı yapan Sinod'un (Kilise Meclisi) son gününde İtalyan La Repubblica gazetesine bir mülakat verdi.

Dünyanın her yerinden gelen 270 piskoposun katılımıyla düzenlenen Sinod'da, özellikle eşcinsellik ve boşanmış çiftlerin Kilise'den dışlanması konularında piskoposlar arasında büyük tartışmalar yaşandığı biliniyor.

Sinod'un nihai karar metninin bu akşama doğru oylanması beklenirken, Peder Dall'Asta'nın açıklamaları Kilise içindeki görüş ayrılıklarını kanıtladı.

La Repubblica, "çok sayıda eşcinselin ruhani danışmanı" diye tanımladığı Peder ile söyleşiyi, "Ben, eşcinsellerin günahlarını çıkaran peder Kilise'ye diyorum ki: Artık onlara kucak açma vakti" başlığıyla yayımladı.

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Papa Francesco'nun da mensubu olduğu Cizvit tarikatına bağlı bir kurumda görev yapan Peder Andrea Dall'Asta, "eşcinselliği tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak gören Katolik yetkililerle" ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Teolojik ve antropolojik açıdan daha derinlikli bir analiz yapmanın vakti geldi. Kilise, yeni meydan okumalarla karşı karşıya. Kilise'deki çevrelerin bu temaları daha büyük bir açıklıkla, korku ve insanları suçlama eğilimlerini yenerek ele alması gerekir. Bu konularda araştırma, yüzleşme ve diyalog ihtiyacı var. Sorunlarla büyük bir özgürlükle, hoşgörüden uzak pozisyon almadan yüzleşmek gerekir."

4 Kasım'da başlayan Sinod toplantısından bir gün önce de, Polak Monsenyör Krzysztof Charamsa eşcinsel olduğunu ve uzun süredir bir birliktelik yaşadığını açıklayarak Vatikan'ı sarsmış ve hemen görevden alınmıştı.

Peder Dall'Asta, Monsenyör Krzysztof Charamsa ile ilgili bir soruyu da "Açıklaması talihsizdi çünkü eşcinsel olup olmamasından bağımsız şekilde, din adamı olarak Kilise'ye bekarlık yemini etmişti. Ancak bazı açıklamaları, Kilise'nin yadsıyamayacağı hususlar içeriyordu" diye cevapladı.

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Eşcinseller ve boşanmış çiftler hakkında Kilise doktrininin ötesinde kucaklayıcı mesajlar vermesiyle tanınan Papa Francesco'nun, Sinod'da gelenekselci kanattan büyük bir direnişle karşılaştığı biliniyor.

Katolik Kilisesi içindeki gelenekselci kesimin, reform girişimlerinden rahatsız oldukları Papa'ya karşı komplo kurduğu iddiaları da Vatikan'a yakın çevrelerde son günlerin en çok konuşulan mevzusu haline geldi.

Öyle ki, İtalyan gazetesi Quotidiano Nazionale'nin geçen hafta içinde "Papa hasta" haberi yapması da bu komplonun bir parçası olarak değerlendirildi.

Quotidiano Nazionale'nin "Papa'nın beyninde tümör var" iddiası Vatikan tarafından şiddetle yalanlanırken, analistler bu haberi "Kilise içinde Papa Francesco'nun reform çabalarına karşı olanların Papa'nın güvenilirliğini sabote etme çabası olarak" yorumladı.