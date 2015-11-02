Rus yolcu uçağını 'dış faktörler' düşürdü

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Mısır'da 224 yolcu ve mürettebatla düşen yolcu uçağının sahibi Metrojet Havayolları, uçağın düşmesinde sadece 'dış faktörlerin' rol oynamış olabileceğini açıkladı.

Şirketin Genel Direktör Yardımcısı Alexander Smirnov, uçağın mükemmel durumda olduğunu ve kazaya teknik bir sorun ya da pilotaj hatasının neden olamayacağını vurguladı.

Smirnov, Şarm el Şeyh'ten kalkmadan önce uçağın kuyruk bölümünde bir arıza olduğunu da kabul etti ancak bu arızanın giderildiğini ve uçağın neden olamayacağını savundu.

Smirnov ayrıca uçağın düşmeden hemen önce hız kaybettiğini söyledi ve "olay sadece uçağa havada mekanik bir etkiden kaynaklanmış olabilir" dedi.

IŞİD bağlantılı gruplar üstlenmişti

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da "Hiçbir olasılığı dışlayamayız. Soruşturma yeni başlıyor ve neye odaklanacağını bilmiyoruz." dedi. Ancak sözcü spekülasyon yapılmaması uyarısında da bulundu.

Rus uzmanlar uçağın Sina Körfezi üzerinde yüksek irtifada parçalandığını söylemiş ancak herhangi bir neden dile getirmekten kaçınmışlardı.

Sina Körfezi'nde faaliyet gösteren IŞİD'e bağlı gruplar, sosyal medyada uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etmişti.

Ancak Mısır Başbakanı Şerif İsmail iddiayı reddetmiş, uzmanlar da Airbus 321 tipi uçağın Sina Körfezi'ndeki militanların elinde olduğu bilinen omuzdan atılan füzelerle düşürülemeyecek kadar yüksek irtifada seyrettiğini söylemişti.