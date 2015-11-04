Telif hakkı AFP Image caption Hakkında yolsuzluk suçlamaları da bulunan Victor Ponta.

Romanya Başbakanı Victor Ponta, Başkent Bükreş'teki bir gece kulübünde çıkan ve 32 kişinin ölümüne yol açan yangının ardından kabinesiyle birlikte istifa edeceğini açıkladı.

Bükreş'teki gece kulübünde meydana gelen olay üzerine yaklaşık 20 bin kişi sokaklara dökülerek, hükümetin istifaya çağırmıştı.

'Utanın', 'Katiller' gibi sloganlarla eylem yapan göstericiler, hükümeti güvenliği sağlayamamakla suçladı.

Göstericiler Ponta hükümetini yolsuzlukla da itham etti.

Ponta, olaylar üzerine 'hükümetiyle birlikte istifa edeceğini' duyurdu.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de dün gece Facebook sayfasına "Ne istendiğini ve ne beklendiğini anlıyorum. Haklılar. Siyasi sorumluluğu birinin üstlenmesi gerek" diye yazdı.

Telif hakkı AFP

Bükreş'te bir binanın bodrumunda yer alan gece kulübünde, sahne dekorunun tutuşması üzerine herkes tek çıkış kapısına hücum etmiş, izdihamda 130 kişi de yaralanmıştı.

Yaralananların çoğunun durumunun ciddi olduğu bildiriliyor.

Romanya Başbakanı hakkında daha önceden açılmış yolsuzluk davaları da bulunuyor.

Görev başındayken hakkında yolsuzluk davası açılan ilk Romanya Başbakanı olan Ponta, geçmiş yıllarda dolandırıcılık, vergi kaçırma ve kara para aklama ile suçlanmıştı.