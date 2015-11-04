DERGİ - En büyük Samanyolu galaksisi fotoğrafı

Telif hakkı Lehrstuhl fr Astrophysik RUB

Almanya’da gökbilimciler mevcut verileri kullanarak Samanyolu galaksisinin bugüne kadarki en büyük fotoğrafını oluşturdu.

Böylece uzaya dair en büyük, en yüksek çözünürlüklü ve en ayrıntılı fotoğraf elde edilmiş oldu.

Ruhr Üniversitesi’nden gökbilimcilerin bir araya getirdiği bu Samanyolu galaksisi fotoğrafı 46 milyar piksel içeriyor.

Bu fotoğraf o kadar büyük ki onu muhafaza etmek için özel bir çevrimiçi araç tasarlanması gerekti. Bu araç galaksiyi bir bütün olarak gösterdiği gibi, farklı bölgeleri büyütülerek daha ayrıntılı bir şekilde görülebiliyor.

Telif hakkı Lehrstuhl fr Astrophysik RUB

Profesör Rolf Chini’nin başkanlığındaki araştırma ekibi, bu fotoğrafı oluşturmak için araştırmacıların beş yıldır topladığı verileri birleştirdi.

Bu araştırmalar sonucunda Samanyolu’nda farklı parlaklıkta 50 binden fazla yeni nesne bulundu.

Bu makalenin İngilizce aslını BBC Earth’te okuyabilirsiniz.

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