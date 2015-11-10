ARŞİV ODASI: Celal Bayar, 1982 - Programı izlemek için tıklayın

Arşiv Odası'nın bu bölümünde Atatürk'ün son başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü cumhurbaşkanı Celal Bayar'la 1982 yılında yapılmış bir söyleşi var. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinden Cumhuriyet'e, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden Atatürk'ün en yakınına, oradan Çankaya Köşkü'ne, Yassıada duruşmalarından İmralı'ya uzanan 103 yıllık bir yaşam...

1982 yılındaki bu programda, 99 yaşındaki Celal Bayar uzun yaşamından kesitler anlatırken, onun gözünden Türkiye Cumhuriyeti tarihine de bir pencere açıyoruz...

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ARŞİV ODASI

Yapımcılığını Cenk Erdil ve Aylin Yazan'ın ortaklaşa üstlendiği programın ilk bölümü, BBC Türkçe Servisi'nin 75. kuruluş yıldönümü olan 20 Kasım'da, 1976 yılından bir Zeki Müren söyleşisi ile başlamıştı.

2011 yılında radyo yayınlarına son veren BBC Türkçe, bu programda siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların, akademisyenlerin; bazıları hayatını kaybetmiş, bazıları geçen yıllarla unutulan, bazıları ise daha da ünlenen isimlerin seslerini, arşivin raflarından çıkarıyor ve dijital platformda yeniden yayımlıyor.

O yılları hatırlayanların hafızaları tazelenecek, kimi dinleyiciler ise bu sesleri belki de ilk kez Arşiv Odası aracılığıyla duyuyor.

Aylin Yazan'ın sunduğu programda, Londra'da ilk konserini veren İbrahim Tatlıses'ten Olacak O Kadar'ın ilk günlerini anlatan Levent Kırca'ya, kaset çıkarmakta güçlük çektiğini söyleyen Ajda Pekkan'dan, tedavi görmek için Londra'ya gelen Barış Manço'ya, Altan Erbulak'ın bilinmeyen bilgisayar tutkusundan Sevgi Soysal'ın BBC Türkçe için kaleme aldığı yazılara kadar birçok farklı ses ve yayına yer verilecek.

Türk siyasî yaşamında yer etmiş isimler ve gazeteciler de Arşiv Odası’nda olacak. İsmet İnönü'den Celal Bayar'a, Turgut Özal'dan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a, darbeler döneminde yasaklanmış sanatçılardan Ruhi Su, Orhan Gencebay, Cem Karaca ve Rahmi Saltuk'a, iş adamları Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı'ya kadar uzun yıllar içinde BBC Türkçe Radyosu'na konuk olan isimler, her hafta Arşiv Odası ile yeniden BBC Türkçe takipçileriyle buluşacak.