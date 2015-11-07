Öcalan'dan HDP ve PKK'ya eleştiri

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PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın HDP'nin seçimden oy kaybederek çıkması ve çözüm sürecinin başarısızlığa uğramasının nedenini PKK'nın kendisini dinlememesine ve HDP'nin de PKK ile birlikte yanlış politikalar izlemesine bağladığı iddia edildi.

Habertürk gazetesinin haberine göre, devlet heyetiyle görüşen Öcalan, HDP'nin 7 Haziran'da aldığı ilave oyların 1 Kasım'da yarı yarıya düşmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Öcalan "Ben, 'Silahların gölgesinde barış olmaz' demiştim. Silahlar konuşurken, çözümden, barıştan söz edilemeyeceğini söylemiştim. Dinlemediler, haklı çıktım. PKK ve HDP için özeleştiri yapma vakti. Politikaları çöktü, başarısız oldular. En ufak olumsuzlukta silaha sarıldılar, devletle çatıştılar. Kazanımlar heba edildi. Örgüt çok fazla kayıp verdi" dedi.

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PKK'nın, halkı ayaklanmaya teşvik etme çağrısının karşılık bulmadığını ve bu stratejinin de yanlış olduğunu kaydeden Öcalan, "Kürt halkı örgüte destek vermedi. Halkın nabzını tutamadılar, ne istediğini doğru analiz edemediler. Halka yaşam alanı bırakmadılar. AKP'nin kucağına ittiler. Türkiye, bölge ve dünya gerçeklerini göremediler" ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Birkaç kez yaptığı silahların bırakılması çağrısına PKK'nın kulak tıkadığını vurgulayan Öcalan "Önderliğe adeta meydan okudular. 'Silahlı mücadeleye ya da silahları bırakmaya biz karar veririz' dediler. Süreci doğru okuyamadılar. HDP de siyasette yeni argümanlar geliştiremedi, yeni politika oluşturamadı. Başarısız bir siyaset izledi. 7 Haziran'da elde edilen başarının üzerine yeni bir şey koyamadı" dedi.

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Örgütün Suriye politikasının ve kantonlaşma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını dile getiren Öcalan'ın "Amerika'ya payanda oldular. ABD, örgütü kullandı. İçerideki başarısızlığa Suriye de eklenince sonuç böyle oldu" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Öcalan, süreçte başka aktörlerin devreye girdiğini, PKK'nın kendi içinde de farklı görüşlerin çarpıştığını ifade etti.

Öcalan'ın kendisinin de bazı konularda özeleştiri yaptığı ileri sürüldü.