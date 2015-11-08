Pegida: Kebap yemeyin, Türkiye'ye gitmeyin

Telif hakkı AFP Image caption Pegida'danın gösterisinde gözaltına alınanlar oldu. (ARŞİV)

İslam karşıtı ve aşırı sağcı "Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Hareketi" (Pegida), taraftarlarına, "Artık kebap yemeyin, Türkiye'ye tatile gitmeyin" çağrısı yaptı.

Almanya kökenli hareketin Hollanda'nın Utrecht kentinde gerçekleştirdiği gösteri olaylı sona erdi. Polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

Pegida'nın Utrecht'te 11 Ekim'de düzenlediği gösteri de olaylı bitmişti. Aynı gün Utrechte'te gösteri yapan Uluslararası Sosyalistler'in müdahalesi sonucu gerginlik yaşanmıştı.

Savcılık 11 Ekim'deki gösteri il ilgili soruşturma başlatmıştı.

Telif hakkı Reuters Image caption Pegida, Avrupa'nın İslamlaştırıldığını savunuyor. (ARŞİV)

Bu nedenle Utrecht Belediyesi, Pegida'nın 8 Kasım'da yeniden Utrecht kent merkezinde toplanmasına izin vermedi.

Merkezden uzakta bir parkta bir araya gelen grup, kente doğru yürümek isteyince polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Anti-faşist bir grup da, Pegida taraftarlarına müdahale etti. Polis, araya girerek gerilimin büyümesini engelledi.

Başörtülü işçi çalıştıran işyerlerine boykot

Aşırı sağcı grup, "İslamlaşma Avrupa Birliği'nin ötanazisidir" , "Kuran zehirdir" yazan pankartlar taşıdı. İslam ve mülteci karşıtı sloganlar atıldı.

Gösteriyi düzenleyen Edwin Wagensveld, Pegida taraftarlarına "artık kebap yememeleri ve Türkiye'ye tatile gitmemeleri" çağrısında bulundu.

Döner kebap, Avrupa'nın bir çok ülkesinde en fazla tercih edilen ayak üstü yiyeceklerin başında geliyor.

Hollanda'daki tüm tren istasyonlarında, Demir Yolları'nın izniyle açılan döner kebap büfeleri bulunuyor.

Pegida Hollanda yöneticisinin hedefinde, Müslüman işçi çalıştıran iş yerleri de vardı. Wagensveld, başörtülü kasiyer çalıştıran süper marketlerden alış veriş yapılmamasını istedi.

Pegida Hollanda lideri Raffi Chohan da, bu kez daha yumuşak bir konuşma yaptı. Mülteci politikalarını eleştiren Chohan, Hollanda halkının vergilerinin, "merhamet endüstrisini ayakta tutmak için kullanıldığını" savundu. Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) sığınmacı karşıtı söylemini övdü.

Savcılık soruşturma başlattı

Utrecht Savcılığı, Pegida'nın 11 Ekim'de düzenlediği gösteride Chohan'ın İslam dini ve Müslümanlara yönelik sert açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

Pegida Hollanda lideri Chohan, yaptığı konuşmada İslam'ın, barışçı bir din olmadığını, İslam kültürünün Müslümanların ruh ve akıl sağlığının bozduğunu öne sürmüştü.

Chohan, Muhammed Peygamber'i de küçük yaşta bir eş almakla suçlayarak, "Bu da Müslümanları aşağılama ve nefret etmek için bir başka neden" diye konuşmuştu.

Almanya kökenli Pegida hareketi, Hollanda'da ilk gösterisini geçen ay geçekleştirmişti.