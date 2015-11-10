Yıldız Savaşları hayranı: Son isteği yerine geldi, öldü

1 Eylül'de doktorların 2 ay ömür biçtiği ABD'li Star Wars-Yıldız Savaşları tutkunu kanser hastası Daniel Fleetwood'un son dileği yerine getirildi.

Aralık ayında vizyona girecek olan film serisinin sonuncusu 'Güç Uyanıyor'u ölmeden izlemek istediğini söyleyen ve internette kampanya başlatan Fleetwood, hem filmi herkesten önce izledi, hem de yönetmen JJ Abrams ile telefonda konuşmuştu.

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Fransız haber ajansı AFP, "Fleetwood'un dileği daha iyi bir zamanda yerine getirilemezdi. Daha Pazartesi günü doktorları Daniel'a akciğerlerinin yüzde 90'ının kanser etkisi altında olduğunu söylemişti" bilgisini paylaşmıştı.

32 yaşındaki Daniel'ın eşi Ashley Fleetwood, bir kaç gün önce paylaştığı Facebook mesajında "Daniel Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'un editlenmemiş halini izledi!!! Disney'den bekleneceği gibi hayallerimizi gerçekleştirdiler. Güç sizinle olsun" dedi.

Daha sonra yönetmen JJ Abrams'La telefonda konuşan Fleetwood, son dileğini yerine getirdikleri için hem yönetmene hem de Yıldız Savaşları serisinin haklarını elinde bulunduran Disney yönetimine teşekkür etti.

Filmin başrol oyuncularından John Boyega da Daniel Fleetwood için başlatılan sosyal medya kampanyasına ait bir Twitter mesajını paylaşarak desteğini gösterdi.

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ABD'nin Houston kentinde yayın yapan KPRC televizyon kanalında soruları yanıtlayan Fleetwood, "Yıldız Savaşlarını her şeyiyle seviyorum" demişti.

Yönetmen JJ Abrams 2013 yılında da benzer bir talebe olumlu yanıt vermişti. Star Trek serisinin son filmini vizyona girmeden izlemek istediğini söyleyen bir hayran, filmi izledikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti.