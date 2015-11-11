Betamax kasetler resmen tarih oluyor

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Sony, Betamax video kasetlerin satışını gelecek Mart ayında durduracağını açıkladı.

Şirket video kameralarda kullanılan Micro MV kasetlerin üretiminin de durduracağını bildirdi.

2005'ten bu yana Micro Mv kaset kullanılan kameraların üretimi durdurulmuştu.

Sony Betamax kasetleri 1975'te rakip firma JVC'nin VHS formatına rakip olarak üretmeye başlamıştı ve uzun süren rekabeti sonunda VHS kasetler kazanmıştı.

Çoğu kişinin Betamax'ın daha üstün bir format olduğunu düşünmesine karşın, VHS'in daha uzun süre kayıt yapabilmesi ve üretim maliyetinin daha ucuz olması sayesinde yarışı kazandığı söyleniyor.

Ama başka nedenler de var.

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Eskiden bir Sony mağazasında çalışan Tony miles "VHS'in İngiltere'de rekabeti kazanmasının nedeni videonun ilk günlerinde insanların video cihazını da kiralamasıydı. Video kiralama mağazaları çeşitli adlarla VHS video cihazları üreten Thorn EMI idi. Bazı bağımsız mağazalar her ikisini de kiralıyordu ama çoğu kişi arkadaşlarıyla aynı türde cihaz kullanmak istedi ve VHS zaferi kazandı" diyor.

BBC'nin arşivinin bir kısmı da Sony'nin Betamax'ın temeli üzerine yarattığı Betacam formatında. Ancak çoğu yayıncı Betacam formatını da kullanmayı bıraktı.