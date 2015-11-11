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Japonya'da üretilen Subaru teleskobuyla yapılan incelemelerde, güneş sisteminin ucunda yeni bir gök cismi keşfedildi.

Cismin, güneşten 15.5 milyar kilometre uzaklıkta olduğu saptandı.

Bu mesafe, güneş ile Plüton gezegeni arasındaki uzaklığın yaklaşık 3 katı.

Yeni keşfedilen gök cismi, Amerika Gökbilimi Birliği’nin başkent Washington’da düzenlenen 47. yıllık toplantısında kamuoyuna duyuruldu.

Bilim insanları, V774104 adı verilen gök cisminin genişliğinin 500 ila 1000 kilometre arasında olduğunu söyledi.

Buluşun ardındaki isimler Carnegie Bilim Enstitüsü’nden Scott Sheppard ve Gemini Gözlem Evi’nden Chad Trujillo.

Gök cisminin şekli ve yörüngesinin büyüklüğü hakkında daha fazla bilgi için araştırmalar devam ediyor.

Sayılarla gezegenlerin Güneş'e uzaklığı

Daha önce güneş sisteminin en uzağındaki gök cisminin, cüce gezegen Eris olduğu biliniyordu.

Dysnomia adında bir ayı da bulunan cüce gezegen, güneşten 5.7 ila 14.6 milyar kilometre uzaklıkta hareket ediyor.

Durumu sayılarla özetlemek gerekirse; Dünya’nın Güneş’e uzaklığı 149 milyon kilometre iken, güneş sisteminin en uzaktaki gezegeni Neptün’ün uzaklığı ise 4.5 milyar kilometre.

Akıllardaki en büyük soru ise yeni keşfedilen gök cisminin güneş sistemi içinde dışarıya doğru mu ilerlediği, yoksa Eris gibi mevcut konumundan içe doğru mu hareket ettiği.