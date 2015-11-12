Katalonya bağımsızlık planlarını hayata geçirmekte kararlı

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Katalonya'nın bağımsızlık yanlısı liderleri, Anayasa Mahkemesi'nin İspanya'dan ayrılma önergesini askıya almasına rağmen bağımsızlık planlarını kararlılıkla sürdürecekleri sözünü verdi.

Katalonya özerk yönetim hükümetinin başkan yardımcısı Neus Munte, 18 ay içinde bağımsızlık ilan edilmesine ilişkin planların hükümetinin siyasi iradesi olduğunu söyledi.

İspanyol hükümeti, Katalonya Bölgesel Meclisi'nin kararını anayasanın ihlali olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

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Madrid merkezli Anayasa Mahkemesi ise, bağımsızlık girişimine engel olup önergeyi askıya aldı.

Mahkeme, Katalan liderlere mahkeme kararına uymaları uyarısında bulundu.

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Mahkeme hükmünde, "Askıya alma kararına uymazlarsa, itaatsizlik suçu işlemiş olurlar" dendi.

Katalonya Bölgesel Meclisi, Pazartesi günü, 18 ay içinde bağımsızlık ilan edilmesi için ayrılık sürecinin başlatılmasına yönelik yol haritasını onaylamış ve meclisin Katalan anayasası, bölge hazinesi ve sosyal güvenlik sistemiyle ilgili hukuki çalışmalara başlaması için 30 gün verilmişti.

'Demokrasiye son vermek istiyorlar'

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Çarşamba günü özerk yönetimin önergesi için "devletin kurumlarına küstahça bir saygısızlık" yorumunu yaptı ve ayrılıkçılar için "Bunlar demokrasiye son vermek istiyorlar" dedi.

Rajoy, "Biz, tüm ülkenin savunmasından bahsediyoruz. Beş yüz yıldan uzun tarihi olan bir ulusun birliğini tasfiye etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin 11 hakimden oluşan paneli, hükümetin Katalanların bağımsızlık adımına karşı hükümeti dinleme kararı aldı, bu da önergenin otomatik olarak, yasal duruşmalar gerçekleşene kadar birkaç aylığına askıya alınması anlamına geliyor.

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Ayrılıkçı partiler önergenin yasadışı ilan edilmesini bekliyordu ve önerge uyarınca mahkemenin meşruiyetten yoksun olduğunu savunuyordu.

Mahkeme kararından sonra konuşan Katalonya özerk yönetim hükümetinin başkan yardımcısı Munte, "Katalonya hükümetinin siyasi iradesi, önergenin sürdürülmesi yönünde" dedi.

Katalonya'nın bağımsızlığını savunan liderlerden Oriol Junqueras da Twitter hesabından "Katalan halkının iradesi askıya alınamaz. Demokratik yetkimizi devam ettirmekte kararlıyız" mesajını paylaştı.

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Katalonya Bölgesel Meclisi'nin kabul ettiği önergede yol haritasına dair İspanyol merkezi yönetimi kurumlarının değil, kitlelerin taleplerinin ve talimatlarının dikkate alınması maddesi var.

Önergede, "Bağımsız bir Katalan Cumhuriyeti'nin ortaya çıkarılması için gerekli olan sürecin tasarlanması" öngörülüyor.

Kamuoyu ikiye bölündü

Kamuoyu yoklamalarına göre Katalan halkının çoğunluğu bağımsızlık referandumuna gidilmesinden yana fakat bağımsızlığı kabul edip etmeme noktasında halk ikiye bölünmüş durumda.

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Eylül ayında yapılan yerel seçimlerde Katalan milliyetçisi partiler mecliste çoğunluğu elde etmeyi başardı fakat oyların yarısını alamadı. Oylama öncesi, seçimleri İspanya'dan bağımsızlık için fiili bir referandum olarak gördüklerini söylemişlerdi.

Katalonya'daki iki büyük ayrılıkçı parti 'Evet için Birlikte' (Junts pel Si) koalisyonunu oluşturuyor. Fakat koalisyonun Katalan meclisinde mutlak çoğunluğa ulaşması için aşırı sağcı CUP (Halk Birliği) koalisyonunun desteğine ihtiyaçları var.

Katalonya'da bağımsızlık karşıtı siyasi partiler de var.

Bu partilerden olan Katalan Sosyalistleri ve merkez sağ parti Vatandaşlar (Ciudadanos) İspanya genelinden de destek görüyor.

Liderleri Albert Rivera hafta başında "Bağımsızlık isteyen Katalanlara sesleniyorum: Çözüm ülkeden ayrılmak değil, reforma gitmektir" diye konuştu.