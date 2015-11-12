Sıra 'Dünya'nın ikizinde'...

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Bilim insanları güneş sisteminin dışında, Dünya ile hemen hemen aynı boyutta, Venüs'e benzeyen bir gezegen buldular.

Bunun şimdiye kadar güneş sistemi dışında bulunan en önemli gezegen olduğu bildiriliyor.

Yörüngesinde döndüğü küçük yıldıza atıfla GJ 1132b adı verilen gezegen, dünyadan 'sadece' 39 ışık yılı (370 trilyon kilometre) uzakta ve Hubble Uzay Teleskobunun görüş alanı içinde.

Bu nedenle ileride atmosferini daha yakından incelemek mümkün olacak.

Araştırmacılar, gezegenin havasını oluşturan moleküller belirlenirse, yüzeyi hakkında iyi bir fikir vereceğini bildiriyorlar.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Zachory Berta-Thompsun'un Mayıs ayında, Şili'deki teleskoplarla keşfettiği gezegenle ilgili bulgular Nature dergisinde yayımlandı.

Buna göre, GJ 1132b Venüs gibi sıcak bir gezegen. Atmosferinin de Venüs'e benzediği sanılıyor.

GJ 1132b'in yörüngesi, etrafında döndüğü yıldıza çok yakın. Bu yüzden gezegenin ısısı 260 santigrat dereceyi buluyor.

Bu da gezegende hayat olmasını imkansız kılıyor.

Berta-Thompson yine de, "Bu kadar sıcak bir gezegenin bile milyarlarca yıl atmosferini korumuş olması, bize üzerinde hayat olabilecek daha soğuk gezegenlerin araştırılması konusunda umut veriyor" diyor.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden David Charbonneau ise "asıl hedefimiz, Dünya'nın ikizini bulmak" diye konuşuyor; "Ama yolda Venüs'ün ikizine rastladık."