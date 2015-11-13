HDP'li Hüda Kaya: Silvan'da yaşadığımız tam anlamıyla pusuydu

Hatice Kamer

Diyarbakır

13 Kasım 2015

Kaynak, Kemal Goktas Fotoğraf altı yazısı, HDP'li vekil Hüda Kaya (ortada, yeşil türbanlı)

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallelere girmek isteyen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu parti heyeti ve onlarla birlikte hareket eden bir grubun üzerine ateş açıldı.

Bir kişi ağır yaralanırken, heyetteki HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yaşananlarla ilgili olarak "Tam anlamıyla bir pusuydu" dedi.

Hüda Kaya yaşananlarla ilgili olarak BBC Türkçe'ye şunları söyledi:

"Bugünkü müdahalede gerçek mermiler kullanıldı ve 45 yaşında bir kamyon şoförü göğsünden vurularak ağır yaralandı. Arkadaşımız Alper Taş, vatandaşın vurulmasına gözleriyle şahit olmuş. Kitle dağılırken yolda yürüyen bu adamı göğsünden hedef alıp vuruyorlar. Beş kişi daha yaralandı ama onların durumu ağır değil."

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı üç mahalleden biri olan Konak'a girmek istediklerini söyleyen Kaya, ara yollardan mahalleye kadar gidebildiklerini belirtikten sonra, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir üç yol ağzından mahalleye girdik. Birden bize gerçek mermiyle saldırdılar. Milletvekili arkadaşlarımızdan bir grup gençleri sakinleştiriken Figen Hanım ile birlikte diğer grup da polislerle konuşmaya gitti. İlerde barikatlar kurulmuştu ve yüzü maskeli askerler vardı. Daha sonra güvenliğini sağlamaya çalıştığımız kitleyi arkadan özel harekat polisleri kuşatı. Tam anlamıyla bir pusuydu. Hatta IŞİD yapılı gruplar vardı. İçlerinden biri 'Tekbir' diyor, geri kalanı hep bir ağızdan 'Allahu ekber' diyerek eşlik ediyordu. Komple kuşatma altında kaldık. Rasgtele ateş açtılar, gaz sıktılar. Direkt gözümüze gaz sıkıldı. Kalkanlarla hırpalandık. Her birimiz müdahaleye maruz kaldık, hedef alındık."

Daha önce yasağın kaldırılabileceği konusunda iyimser olduğunu söyleyen Kaya, bugünkü sert müdahalede sonrası iyimserliğinin ortadan kalktığını belirtti.

Yüksekdağ: Yaylım ateşine tutulduk

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da Silvan'da üzerlerine yaylım ateşi açıldığını söyledi.

Yaşananları imc tv'ye anlatan Figen Yüksekdağ da, "Çok açık bir biçimde yaylım ateşine tutulduk. Mahalle dar olduğu için can kaybı yaşanmadı" dedi.

Ateşi kimin açtığını görmediklerini kaydeden Yüksekdağ "Bugün yaşanan tam bir katliam girişimiydi" diye konuştu.

Yüksekdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurşundan söz ediyorum, gaz bombası değil. Sivil insanları vekillerle birlikte pusuya düşürdüler.

"Mahallenin içine ilerledikten sonra karşımıza özel timler çıktı. Silahları bize doğrulttular. Aramızda gerilim ve tartışma yaşandı. Daha sonra asker, polis ve özel timler bize saldırdı."

Bazı haber ajanslarının yayımladığı bir videoda ise Yüksekdağ silah sesleri sonrası bir polise, "Bizi taradınız biraz önce" derken görülüyor.

Polis ise "Hayır taramadık. Biz uyarı atışı yaptık" yanıtını veriyor.

'İdris Baluken coplandı'

Olayın görgü tanıklarından Jin Haber Ajansı muhabiri Beritan Canözer de BBC Türkçe'ye, polislerin Figen Yüksekdağ ve Hüda Kaya ile HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'i zorla mahalleden çıkardıklarını, Baluken'i de copladıklarını söyledi.

Canözer'in verdiği bilgiye göre bu sırada çok sayıda kişi de gözaltına alındı ancak bu kişiler daha sonra serbest bırakıldı. Silvan'da bazı gazeteciler de darp edildi.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ise bugün Silvan'da 3 mahallede 5-10 metre genişliğinde kazılan hendeklere kurulan çok sayıdaki patlayıcı tuzakların etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını söyledi.

Aksoy, "Bugün gelen patlama sesleri, bu tuzakların etkisiz hale getirilmesinden kaynaklanıyor. Oradaki çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz, biz de bir an önce yasak kararını kaldırmak istiyoruz" dedi.

Vali: Yasağı bir an önce kaldırmak istiyoruz

Olayla ilgili olarak Diyarbakır Valiliği ve Silvan Kaymakamlığı'na ulaşmaya çalıştık ama henüz yanıt alamadık.

DHA'da yer alan bir habere göre ise Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, bugün üç mahallede 5-10 metre genişliğinde kazılan hendeklere kurulan çok sayıdaki patlayıcı tuzakların etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını söyledi.

Vali Aksoy "Bugün gelen patlama sesleri, bu tuzakların etkisiz hale getirilmesinden kaynaklanıyor. Oradaki çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz biz de bir an önce yasak kararını kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağı 11. gününde

Yaklaşık 86 bin nüfusu olan ve 15 Ağustos'ta öz yönetim ilan edilen Silvan'da 4 ay içinde 6 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

3 Kasım'da ilan edilen son yasak ise merkezdeki üç mahallede 11. gününe girdi.

Silvan'daki diğer dokuz mahalle yasak kapsamında olmasa da, çatışmaların yarattığı güvenlik kaygısı mahalle sakinlerini evlere hapsetmiş durumda.