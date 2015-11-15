Nusaybin'de evinin önünde vurulan kadın hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, evinin önünde vurulan beş çocuk annesi bir kadın hayatını kaybetti.

Bazı sosyal medya hesaplarında, 44 yaşındaki Selamet Yeşilmen adlı kadının hamile olduğu ve zırhlı polis aracından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Nusaybinim adlı haber sitesi, Selamet Yeşilmen'in Fırat mahallesinde devam eden çatışmalar sırasında evinin merdiveninde olduğunu, 10 ve 12 yaşındaki iki çocuğunun da yaralandığını bildirdi.

Yeşilmen'in cesedi otopsi için morga konurken, yaralı çocukları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TIKLAYIN - NUSAYBİN'DE SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Nusaybin Hükümet Konağı Caddesi'ndeki evinin bahçesinde oturan iş adamı Abdulhakim Aytimur da şarapnel parçalarının sırtına isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastanede tedavi gören Aytimur'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaymakamlıktan açıklama

Nusaybin Kaymakamlığı ise alkşam saatlerinde olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan ilk incelemeler neticesinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın şarapnel parçalarından dolayı yaralandıkları tespit edilmiştir.

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada 'Polis tarafından vatandaş katledildi' şeklinde kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar tamamen yersizdir. Güvenlik unsurlarınca olayın vuku bulduğu bölgede herhangi bir operasyon yapılmadığı gibi o bölgede herhangi bir güvenlik unsuru da bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, kasıtlı olarak yapıldığı düşünülen ve manipülasyona açık haberlere itibar etmeyeceğine olan inancımızı paylaşıyor, konuyla ilgili olarak yapılan araştırma ve inceleme sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını belirtiyoruz."

'Sivil ölümlerin artmasından endişeliyiz'

Nusaybin'de, 1-6 Ekim tarihleri arasındaki uygulanan ve sokağa çıkma yasağı sırasında da iki sivil hayatını kaybetmişti.

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BBC Türkçe'ye konuşan İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şube Başkanı Erdal Kuzu, her sokağa çıkma yasağında sivil ölümlerinin artacağı endişesi taşıdıklarını söyledi.

"Sistematik yaşam hakkı ihlali kötü muameleyi de beraberinde getiriyor" diyen Kuzu, sözlerini şöyle sürcdürdü:

"İç Güvenlik Yasası ne yazık ki bu tür ihlallere zemin hazırlıyor. Tedbir adı altında İç Güvenlik Yasası bu yetkiyi kaymakamlığa tanıyor. Sokağa çıkma yasağı oradaki kolluk gücünün kendisini hukuk dışı olarak görmesidir. Şimdiye kadar yaşanan ölümlerin hangisi soruşturmaya tabi tutuldu? Hiçbiri. Güvenlik güçleri de cesareti yasadan ve şimdiye kadar herhangi bir soruşturma açılmamış olmasından alıyor."