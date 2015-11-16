Paris saldırıları: Kurbanlar kimlerdi?

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Paris saldırılarında en az 129 kişi yaşamını yitirdi. Bu sayının artabileceği belirtiliyor.

Fransız Başbakan Manuel Valls Pazar günü, 103 cesedin kimliğinin belirlendiğini, 30'a yakın kişinin kimliğininse kısa süre içinde belli olacağını açıkladı.

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Fransız haber ajansı AFP'ye göre saldırılarda en az 23 Fransa vatandaşı olmayan kişi hayatını kaybetti.

Yakınlarından haber alamayanlar Twitter'da bazı etiketleri de kullanarak onları bulmaya çalışıyor.

Askeri okul Ecole Militaire binasında kurbanların aileleri için bir merkez kurulmuş durumda.

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Peki kurbanlar hakkındaki bilgiler neler?

Fransız kurbanlar

Sosyal medyada ve yerel haber kurumlarında paylaşılan isimler şunlar…

41 yaşındaki Djamila Houd Paris'in batısındaki Dreux'dendi. Yerel gazete L'Echo Republicain, "Ailelerin tüm anneleri Djamila'nın annesinin acısını paylaşıyor" diye yazdı.

34 yaşındaki Thomas Ayad, Amiens'dendi. Müzik şirketi Universal Music France'ın bir parçası olan Mercury Records için çalışıyordu. İki iş arkadaşıyla Bataclan'daki konsere gitmişti.

Universal Music France Başkanı Pascal Negre Twitter'da, saldırılarda ölen diğer iki çalışanlarının adlarının Marie ve Manu olduğunu duyurdu ancak soyadlarını vermedi.

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44 yaşında, takma adı Dado olan ve Auvergne bölgesindeki Ceyrat'dan bir kişi ölenler arasında. France 3, Bataclan'da ölen bu kişinin vergi dairesi için çalıştığını ve evli olmadığını bildirdi.

Fransız futbolcu Lassana Diarra Twiter'da, saldırılarda kuzeni Asta Diakite'i kaybettiğini duyurdu. Diarra kuzeni için "benim ablamdı o" dedi.

Bataclan'da beş arkadaşıyla bulunan Cedric Mauduit, Normandiya'daki Calvados'tan bir yerel yönetim yetkilisiydi.

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France 24 TV kanalından gazeteci Mathieu Hoche, Bataclan'da öldü. Bir iş arkadaşı "Gençti ve altı yaşında bir oğlu vardı" diye tweet attı.

Rheims kökenli Quentin Boulanger 29 yaşındaydı ve bir süredir Paris'te yaşıyordu.

Guillaume B Decherf gazeteciydi ve Les Inrocks dergisinde çalışıyordu. Les Inrocks, iki çocuğu bulunan Decherf'in Eagles of Detah'in son albümü hakkında yazdığını açıkladı.

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Lola Salinas Bataclan'daydı. Kızını Twitter üzerinden arayan baba daha sonra ölümü Twitter'da teyit etti.

Time gazetesi 23 yaşındaki Eloide Breuil'in Bataclan'da öldüğünü yazdı.

Time gazetesi, Saint Tropez'den 33 yaşındaki Aurelie de Peretti'nin Bataclan'da öldüğünü duyurdu. Kardeşi Delphine Time'a, "Bir parçamı kaybettiğine inanamıyorum" dedi.

London School of Economics bir mezunlarının öldüğünü duyurdu. Valentin Ribet 2014'te bir yüksek lisans programından mezun olmuştu.

Fransız vatandaşı olmayanlar: Elif Doğan da kurbanlar arasında

Nohemi Gonzales Kaliforniya'dan gelen, 23 yaşındaki bir ABD'li öğrenciydi. Paris'te eğitim gördüğü tasarım üniversitesi ölümü teyit etti. Hem ABD hem de Meksika vatandaşlığı vardı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve ailesi, İngiliz vatandaşı Nick Alexander'ın Bataclan'da öldüğünü teyit etti. Memleketi Colchester'ın merkezinde bayrak yarıya indirildi.

Telif hakkı PA LinkedIn Image caption Nick Alexander ve Valentin Ribet.

Bir diğer Meksika vatandaşı Michelle Gil Jaimes'di. Kendisi İspanyol vatandaşlığına da sahipti. Vera Cruz Valisi Twitter'da mesaj yayınladı ve ailesine başsağlığı diledi.

En az üç Belçika vatandaşı yaşamını yitirdi. Bu kişilerden biri 26 yaşındaki Türk asıllı Elif Doğan, 47 yaşındaki Milko Jozic ve adı belirlenemeyen 28 yaşındaki bir gençti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, 30 yıl Belçika’da yaşayıp marketler zinciri kurduktan sonra İzmir’e yerleşen babası Kemal Doğan kızının ölümünü İzmir'de, internet üzerinden öğrnedi.

İsveç Dışişleri Bakanı bir İsveç vatandaşının öldüğünü, bir diğerinin yaralandığını açıkladı.

Alman Die Zeit gazetesi, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın en az bir Alman vatandaşının ölümünü teyit ettiğini yazdı. Gazete, kurbanın 28 yaşında bir Münihli genç olduğunu, 2011'den bu yana Paris'te yaşadığını bildirdi.

Ailesi, İtalya'nın Venedik kentinden, 28 yaşındaki Valeria Solesin'in Bataclan'ın dışında öldürüldüğünü açıkladı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı iki Romanya vatandaşının öldüğünü duyurdu.

Telif hakkı SUNDAY TIMES Image caption İngiliz gazetesi Sunday Times dün Elif Doğan'ın fotoğrafını manşetine taşıdı.

İspanyol medyası 29 yaşındaki İspanyol vatandaşı Alberto Gonzalez Garrido'nun Bataclan'da öldüğünü duyurdu.

35 ve 35 yaşlarındaki iki Tunuslu kız kardeş öldü. Bizerte'dendiler. Bir kadın arkadaşlarının doğrum günü için buluşmuşlardı.

Şili Dışişleri Bakanlığı üç Şili vatandaşının öldüğünü duyurdu. Biri Paris'te yaşayan Luis Felipe Zschoche Valle, diğer diğeri bakanlık açıklamasında 'Şilili sürgün' olarak tanıtılan Patricia San Martin, üçüncüsü ise Şili'nin Meksika Büyükelçisi Ricarod Nunez'in yeğeniydi. Nunez'in Fransa - Şili çifte vatandaşlığı bulunan kızı Elsa Veronique Delplace San Martin de ölenler arasındaydı.

63 yaşındaki Portekiz vatandaşı Manual Dias Paris'te yaşıyordu. Stade de France yakınlarındaki patlamada yaşamını yitirdi.

Portekiz - Fransa çifte vatandaşlığı olan Precilia Correia 35 yaşındaydı. Bataclan'da Fransız erkek arkadaşının yanında öldü.

AFP, saldırılarda iki Cezayir vatandaşının da öldüğünü duyurdu. Bu kişilerinden biri 40 yaşındaki bir kadın, diğeri 29 yaşındaki bir erkekti.

Fas basını, 29 yaşındaki Faslı mimar Amine Ibnolmobarak'ın Carillon barında öldüğünü duyurdu.