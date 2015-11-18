Yemin töreninde 'Türkiye milleti' krizi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen yemin töreninde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın yemin metnine sadık kalmaması nedeniyle kriz yaşandı.

HDP’li Zana, kürsüde Kürtçe olarak "Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla" diyerek sözlerine başladı.

Geçici Başkan Deniz Baykal, yemini bittikten sonra kürsüden hızlıca uzaklaşan Zana’ya, hitaben “Sayın Zana” diyerek birkaç kez seslendi. Ancak Zana, Baykal’ı dinlemeden Genel Kurulu Salonu’ndan çıktı.

Bunun üzerine Baykal, Genel Kurul’a hitaben, “Yemin metni aynen okunmamıştır” dedi. Baykal’ın sözlerinin ardından AKP ve MHP sıralarıyla, dinleyici locasından alkış sesleri yükseldi.

Baykal, dinleyici locasında gösterilen tepkiye karşılık Meclis kurallarını anımsattı ve uyulmadığı takdirde dinleyicilerin locadan çıkarılacaklarını bildirdi.

‘Bismillahirrahmanirrahim’

Baykal ayrıca, milletvekillerinin yemini kendi kişisel anlayışlarına göre değiştirmelerinin mümkün olmadığını söyledi ve Zana’yı yemini tekrarlaması için tekrar kürsüye davet etti.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Zana’nın salonda olmadığı yönünde karşılık vermesi üzerine MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Sayın Başkan, davet ediniz. Okumadıkları takdirde yeminden imtina etmiş olurlar” sözleriyle tartışmaya katıldı. Baykal da HDP Grubu’na dönerek yeminin yeniden gerçekleştirilmesini istedi.

Telif hakkı Sinan Onus

Zana’nın yemini, ilk başta Kürtçe konuştuğu için değil sonrasında metne aykırı olarak “Türk milleti” yerine “Türkiye milleti” ifadesini kullandığı için geçerli kabul edilmediği öğrenildi.

Zana, tüm çağrıları yanıtsız bırakarak tekrar yemin etmek için kürsüye gelmedi. Yakın çevresine de yemini tekrarlamayacağını söylediği belirtiliyor. Ancak parti yönetimi tarafından “ikna edilirse”, bugün sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la birlikte yemin edebileceği belirtiliyor.

Zana’nın yeminden önceki cümleleri nedeniyle tekrarlatma olsaydı AKP Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un da yeminini tekrar etmesi gerektiği öğrenildi. Çünkü Karaburun yeminine “Bismillahirrahmanirrahim” diyererek başladı.

Yemin töreninde dikkat çeken bir başka nokta ise yine HDP’lilerden geldi. Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, yemin metnini okumaya başlamadan önce Arapça konuştu. Aslan, kuliste gazetecelerin “sözleriniz ne anlama geliyor” şeklindeki sorularına, “Halkların huzuru, barış ve kardeşliği için dedim” diye yanıt verdi.

‘Benden almayın’

1 Kasım Genel Seçimleri ardından Meclis’i de, 26. Dönem milletvekillerinin yemini için bugün TSİ 15.00’te resmen açıldı.

Oturumu, en yaşlı üye sıfatıyla Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal yönetti. Meclis’in en genç 6 milletvekili de katip üye olarak divanda yer aldı.

Yemin sırası Ankara vekillerine geldiğinde, ilk Meclis’te Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Milletvekili olması anısına TBMM Genel Kurulu’nda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Telif hakkı Sinan Onus

Ankara vekillerinin yeminine geçilmeden önceyse mazeret bildirimi yaptığı için yemin etmek üzere kürsüye Başbakan Ahmet Davutoğlu çağrıldı. Davutoğlu’nun da yemin etmesi ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salondan ayrıldı. Erdoğan, gazetecilerin yemin kriziyle ilgili sorularını ise “Benden (görüş) almayın” diyerek yanıtladı.

Davutoğlu’na, hükümeti kurma görevi

TBMM’deki yemin töreni ile birlikte AKP’nin tek başına kuracağı yeni hükümet için de TSİ 17.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Meclis’te yemin töreni devam ederken Cumhurbaşkanı, Davutoğlu’na hükümeti kurma görevini de vermiş oldu. Erdoğan, 7 Haziran sonrası yeni hükümet için Meclis Başkanı seçimini beklemiş, Bu nedenle de görevlendirme seçimlerinin üzerinden 32 gün geçtikten sonra ancak verilmişti.

Davutoğlu’nun, 64. Hükümeti kurmak üzere yeni kabine listesini yarın Cumhurbaşkanı’na sunabileceği belirtiliyor.

Kadın sayısı düştü

Kadınların yerel yönetimlerde seçilme hakkı 1930'da, milletvekili seçilme hakkı da 1934'te teslim edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TBMM'de kadın milletvekili oranı 2007 yılına kadar yüzde 5'in üzerine bile çıkamadı.

2011 seçimlerindeki oran, 79 kadın milletvekili ile ilk kez yüzde 14 oldu.

7 Haziran 2015’te yapılan 25 Dönem Genel seçimlerinde ise meclise 98 kadın milletvekili girdi.

HDP milletvekillerinin yaklaşık yüzde 40'ı, AKP vekillerinin yüzde 16'sı, CHP vekillerinin yüzde 14'ü kadınlardan oluşuyordu.

7 Haziran’da Meclis’te kadın temsili yüzde 14’ten yüzde 18’e çıkarken 5 ay sonra yapılan 1 Kasım seçimlerinde ise oranı yüzde 15’e geriledi. Buna göre 550 milletvekili arasında AKP’den 34, HDP’den 23, CHP’den 21 ve MHP’den 3 ve olmak üzere 81 kadın milletvekili meclise girdi.