Erdoğan: DAİŞ diye Türkmenleri vuruyorlar

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Rusya'yı, IŞİD'in bulunmadığı bölgelerde Türkmenleri bombalamakla suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin hava sahasını korumaya hakkı olduğunu söyledi.

Rus savaş uçağının uyarılara rağmen sınır ihlali yaptığını belirten Erdoğan, ''Bayırbucak Türkmenlerinin bulunduğu bölge DAİŞ terör örgütünün bulunduğu bölge değil. Kimse kimseyi kandırmasın, DAİŞ terör örgütünü vuruyoruz diyerek orada Bayırbucak Türkmenleri vurulmaktadır'' dedi.

"Olayın önüne geçmek için de elimizden gayreti gösterdiğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diyen Erdoğan Türkiye'nin kendi sınırlarını koruma hakkında herkes saygı göstermelidir. Türkiye Suriye'de muhalif grupları samimiyetle destekliyor.'' şeklinde konuştu.

'Sırtımızdan bıçaklandık'

Rusya lideri Putin ise sert konuştu ve " Terörün işbirlikçileri tarafından sırtımızdan bıçaklandık. IŞİD’in kontrol ettiği bölgelerden petrol ve petrol ürünleri Türkiye’ye gidiyor. NATO’nun IŞİD’in çıkarlarına hizmet etmesini mi istiyorsunuz?" dedi.

Uçağın Türkiye sınırının 4 km uzağında düşürüldüğünü savunan Putin "Pilotlarımız hiç kimseyi tehdit etmiyordu. Bugünkü trajik olayların Rusya-Türkiye ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olacak." ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye ziyaretini iptal etti ve vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeme çağrısı yaptı.

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NATO üyeleri de Türkiye'nin talebi üzerine Brüksel'de acil bir toplantıda buluştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg değerlendirmelerinin Türk hava sahasına girildiğini gösterdiğini ve Türkiye'yle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

'Serinkanlı' davranma çağrısı

Reuters'ın haberine göre de NATO Büyükelçileri Brüksel'deki acil toplantıdan sonra Türkiye'ye "serinkanlı davranma" çağrısı yaptı.

Habere göre toplantıya katılan büyükelçilerin hiç biri Rusya'nın hareketlerini savunmadı, ancak Rus uçağına neden Türk hava sahası dışına kadar eşlik edilmediği konusundaki kaygılarını dile getirdiler. Adının açıklanmasını istemeyen bir diplomat "Bu tür olayları ele almanın başka yolları da var" dedi.

Rus Ordusu, Uçaktaki iki pilottan birinin öldüğünü, diğerinin akıbetinin ise belirsiz olduğunu duyurdu.

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Kayıp pilotu arayan bir Rus askerinin de bulunduğu helikoptere ateş açılması sonucu öldüğü belirtildi.

ABD Başkanı Obama da Türkiye'nin topraklarını ve hava sahasını savunma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Obama Rusya'nın bunun yerine IŞİD'e yoğunlaşması durumunda daha az hata yaşanacağını ifade etti. ABD Başkanı Rusya ve Türkiye'ye Rus uçağının düşürülmesi konusundaki krizin hafifletilmesi için bütün önlemlerin alınması çağırısı da yaptı.