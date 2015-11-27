Rusya'dan Türkiye'ye: Vize geri döndü, görüşme yok

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Ocak'tan itibaren Türk vatandaşlarının Rusya'ya vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınacağını açıkladı.

Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov ayrıca "Türkiye'nin terörle mücadeleye bağlılığı konusunda soru işaretleri olduğunu" söyledi.

Lavrov "Ankara'nın faaliyetleri ve terörizmi yok etme konusundaki taahütleri konusunda daha çok sorumuz var" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pazar günü Paris'te görüşme talebi Kremlin tarafından reddedildi.

Putin'in danışmanı Yuri Uşakov, "Türkiye özür dilemeye hazır değilse Erdoğan'la görüşmeyi reddediyoruz" dedi.

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerden Putin'in Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği sorusunun gelmesi üzerine Uşakov, "Türkiye'nin basit bir özür bile dilemekten kaçındığını görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda, Suriye sınırında düşürülen Rus savaş uçağı konusunda özür dilemeyeceğini, asıl özür dilemesi gerekenin hava sahası ihlali yapan Rusya'nın olduğunu söylemişti.

Putin'in Paris iklim zirvesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla Suriye konusunu ve Filistin'i görüşeceği, ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile biraraya geleceği belirtildi.

'Rusya ateşle oynamasın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Bayburt'ta katıldığı toplu açılış töreninde, Rusya ile ilişkilere zarar vermek istemediğini, ancak Rusya'nın ateşle oynamamasını tavsiye ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Rus uçağını kasıtlı olarak düşürmediğini söyleyen Erdoğan, olayın sadece sınır ihlaline verilen otomatik bir tepki olduğunu söyledi.

Rusya'nın Suriye'ye müdahil olmasına karşı çıkan Erdoğan, "Şu anda Rusya orada. Biz defalarca söyledik, sizin orada ne işiniz var? Neymiş, Suriye rejimi davet etmiş. Şu anda gayrimeşru bir devlet var Suriye'de. Siz her davete icabet etmeye mecbur musunuz? " dedi.

Erdoğan "Rusya'nın uçak meselesini bahane ederek, Suriye'deki askeri bağlarını güçlendirmesinin gerisindeki kurnazlığı da görmüyor değiliz" şeklinde konuştu.

Erdoğan "Rusya'ya çok samimi olarak, ateşle oynamamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Petrol tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Putin'in "IŞİD petrolü Türkiye'ye satıyor" iddiasına da yanıt verdi ve "DEAŞ'tan petrol alacak kadar haysiyetsiz değiliz" dedi.

Erdoğan dün de Türkiye'nin petrolünü başta Rusya olmak üzere şeffaf bir şekilde meşru kaynaklardan temin ettiğini ifade etmişti.