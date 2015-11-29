Gazeteci Hasan Pulur hayatını kaybetti

Telif hakkı Hurriyet

Türk basınının ünlü isimlerinden gazeteci Hasan Pulur 83 yaşında hayatını kaybetti. Pulur, uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu.

1932 yılında İstanbul'da doğan Pulur, mesleğ 1954'te Son Saat gazetesinde başlamış, Yeni İstanbul, Vatan, Havadis, Akşam, Güneş, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde yönetici ve köşe yazarı olarak çalışmıştı.

Pulur 1961'de Milliyet gazetesinde başladığı 'Olaylar ve İnsanlar' adlı köşesini 1979-86 yılları arasında Hürriyet gazetesi ve 1986-88 yıllarında Güneş gazetesinde sürdürmüş, 1988'den beri de Milliyet gazetesinde yazılarına devam etmişti.

Pulur 13 Şubat 2007'de 50 yıllık eşi Meral Pulur'u kaybetmiş, oğullarından Korkut Pulur'u da 17 Ağustos 2010'da kanser yüzünden yitirmişti.