D.Bakır'da hayatını kaybeden polisler toprağa verildi
Diyarbakır’da dün Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldüğü çatışmada hayatını kaybeden polis memurları memleketleri Elazığ ve Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Polis memuru 41 yaşındaki Ahmet Çiftaslan’ın cenazesi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenden sonra Kahramanmaraş’a götürüldü.
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde, Baro Başkanı Tahir Elçi’nin hayatını kaybetmesinin hemen öncesindeki saldırıda ağır yaralanan Çiftaslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olayda hayatını kaybeden diğer polis memuru 47 yaşındaki Cengiz Erdur’un cenazesi de memleketi Elazığ’da, toprağa verildi.