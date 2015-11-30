Tahir Elçi'nin yaşamını yitirdiği yerde silah sesleri

Telif hakkı Reuters

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin önceki gün hayatını kaybettiği Dört Ayaklı Minare'de, Diyarbakır Başsavcısı Ramazan Solmaz ve ekibinin inceleme yaptığı sırada havaya ateş açıldı. Deliller toplanmadan ateş açılması nedeniyle inceleme yarım kaldı.

Başsavcısı Ramazan Solmaz ve iki savcı, Tahir Elçi ile hakkında başlattıkları soruşturma kapsamında inceleme yapmak ve delil toplamak üzere TSİ sabah 06.00'da Dört Ayaklı Minare'ye gittiler.

Ancak daha deliller toplanmadan başsavcı ve ekibinin inceleme yaptığı alana doğru silahlarla havaya ateş açıldı.

İnceleme yarım kalırken, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde saldırıdan sonra ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah TSİ 07.00'da kaldırıldı.

TIKLAYIN: TAHİR ELÇİ KİMDİR?

TIKLAYIN: 'ARTIK BARIŞ UMUDUMUZ KALMADI'

Ticari aracın sürücüsü gözaltında

Öte yandan, Başsavcı Ramazan Solmaz nezaretinde 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 5 Cumhuriyet Savcısı ile yürütülen soruşturma kapsamında polislere yapılan saldırıda kullanıldığı anlaşılan ticari aracın sürücüsü (A.S) göz altına alındı.

Telif hakkı epa

Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.G. hakkında ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı, diğer şüphelinin kimlik tespit çalışmalarına devam etmekte olduğu belirtiliyor.

Diyarbakır Başsavcısı Ramazan Solmaz soruşturmaya dair açıklamasında, "yavaşlayan şüpheli bir araç içerisinde bulunan 2 Bölücü Terör Örgütü mensubu tarafından ateş açılması sonucu" iki polis memurunun öldüğünü, daha sonra şüphelilerin Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı Şeyh Mutahhar Camii'ne doğru yönelmeleri sonucu çıkan silahlı saldırıda Elçi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada otopsi raporuna ilişkin de şu ifadeler yer aldı:

"Tahir Elçi'nin yapılan otopsi neticesinde 1 adet ateşli silah mermi çekirdeğinin ense soldan kafatasına isabet ederek arkadan öne aşağıdan hafif yukarıya ve soldan hafif sağa seyirle harabiyet yaparak alın sol taraftan vücudu terk ettiği ve atış mesafesinin uzak atış olarak değerlendirildiği, ölümün harici ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması sonucu meydana geldiği, ölüme etki eden harici ateşli silah yaralanması dışında başka bir bulguya rastlanmadığına ilişkin rapor düzenlendiği anlaşılmıştır."