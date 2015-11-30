Erdoğan ve Putin arasında IŞİD petrolü polemiği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye DAİŞ'ten petrol alıyor yakıştırması ahlaki değil" derken, Rusya lideri Vladimir Putin Türkiye'nin Rus savaş uçağını IŞİD ile "petrol ticaretini korumak için" düşürdüğünü savundu.

"DAİŞ terör örgütünden petrol alan kişilerden bir tanesi Rus ve Suriye vatandaşı olduğu, Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından söylenilen George Hasasi'dir. Bunu Amerikan Hazine Bakanlığı da açıkladı. Önce bunu açıklasınlar. İftiralarla bunlar yürümez." dedi.

"Bu iddialar kanıtlanırsa ben bu makamda durmam" diye konuşan Erdoğan Putin'e seslenerek "Sen o makamda durur musun?" dedi.

"Petrol kaçakçılığını yapanları enseleriz. Bilgim dahilinde böyle bir şey bu güne kadar olmamıştır. Bugüne kadar yasal yollardan petrol almışızdır." diyen Cumhurbaşkanı "Rusya'nın Türkiye'ye karşı aldığı tedbirlere yanıt verilecek mi?" sorusuna "Eteklerdeki taşlar dökülsün, ne yapacağımıza bakacağız" diye konuştu.

Putin: Yeni bilgilere ulaştık

Erdoğan ayrıca "Rusya'ya karşı iyi niyetimizi ortaya koyduk. Görüşme talep ettik, süreci takip ediyoruz." dedi.

Bu arada Putin de IŞİD'in petrol ticaretini Türkiye üzerinden yaptığına dair yeni bilgilere ulaştıklarını da savundu.

Paris'teki iklim zirvesine katılan Putin savaş uçağının düşürülmesini "dev bir hata" olarak tanımladı.

Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyen Putin ABD Başkanı Barack Obama'yla bir araya geldi.

Bu arada Obama'nın yarın Erdoğan ile görüşeceği bildiriliyor.