Rus sitesi: 'Türkiye ile ilişkileri kesmenin bedeli ağır olacak'

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Rusya'nın saygın haber sitelerinden Gazeta.ru'da, Rusya'nın ekonomik yaptırımlarını eleştiren bir yazı yer aldı.

Sitenin başyazısından "Başka ülkelerden yiyecek ve giysi getirmeyi yasaklamak, o ülkenin ekonomisinin gücünün değil, zayıflığının göstergesi." denildi.

Yazıda, Moskova'nın Türkiye'ye karşı uygulama kararı aldığı ekonomik yaptırımların öncelikle Rusya'ya zarar vereceği savunuldu.

Yazıdan bazı bölümler şöyle:

"Erdoğan'ın, Türkiye-Suriye sınırında nerede uçarlarsa uçsunlar Rusya uçaklarını vurmama garantisi vermeyeceği açık. Rusya'nın yaptırımları, Erdoğan'a ülke içinde propaganda imkanı veriyor. Aynı, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarının bizim başkanımıza bu imkanı verdiği gibi.

"Bu yaptırımlar öncelikle Rusya ekonomisine zarar verdi. Ancak, bazı Batılı ülkelerle sıcak ilişkiler sağlanmasına karşın Moskova henüz tek taraflı olarak yaptırımları kaldırmadı. Geri adım atmak bizde siyasi zayıflık olarak kabul ediliyor.

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"Ancak bu tepki, en hafif deyişle, bizim çıkarımıza değil. Türkiye ile ilişkileri kesmenin bedeli ağır olacak. Türkiye, Rusya'nın ticari ortakları arasında altıncı sırada. Rusya'nın ihracatının yüzde 5'i bu ülkeye.

"Gıda ve tarım ürünlerinde, makine, ulaşım araçları, tekstil ve ayakkabıda bu ülkeden ciddi ithalatımız var. Türkiye olası bir durumda petrol ve doğalgazı hızla Ortadoğu ülkelerinden temin etme imkanına sahipken, Rusya yeni kıyafet, ayakkabı, beyaz eşya satın alamaz.

"Türkler için ise tabii en büyük darbe turizmde olacak.

"Türkiye'ye yönelik yaptırımlar, iç ve dış yatırımcılar için, Rusya'nın kestirilmesi güç bir ülke olduğu konusunda yeni bir sinyal oldu."