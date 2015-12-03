İsviçre'de otele baskın: 2 FIFA yetkilisi gözaltında

İsviçre polisi, Zürih’te bir otele sabaha karşı baskın düzenleyerek, milyonlarca dolar rüşvet aldığından şüphelenilen üst düzey iki FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) yetkilisini gözaltına aldı.

Polis, Baur au Lac adlı lüks otele Mayıs’ta da ABD’nin isteği üzerine baskın düzenlenmiş ve bazı FIFA yetkililerini gözaltına almıştı.

Dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA’nın İcra Kurulu, Zürih’te iki günlük bir toplantı yapıyor. Toplantıda kurumda yapılacak reformlar oylanacak.

FIFA’dan yapılan açıklamada, “ABD Adalet Bakanlığı’nın bugünkü eylemleri, FIFA’nın bilgisi dahilindedir. FIFA, İsviçre yasalarının izin verdiği ölçüde, ABD tarafından yürütülen soruşturmada tam işbirliğine devam edecektir” denildi.