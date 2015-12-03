Özgecan Aslan davası sanıklarına müebbet hapis

Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, Fatih Gökçe ve Necmettin Altındöken'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen mahkemede sanıklar için herhangi bir ceza indirimi uygulanmadı.

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Şubat ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülmüş, kadına karşı şiddet olaylarını yeniden gündemin en başına çıkaran olay, tüm ülkede büyük tepki toplamıştı.

Aslan ailesinin avukatı Efkan Bolaç, kararın açıklanması ardından istedikleri cezanın verildiğini belirterek, "Bu ceza bundan sonraki bütün kadın cinayetlerinde örnek olur diye düşünüyoruz. İndirimsiz, 'çok seviyordu ağır tahrik altındaydı' gibi örneklemelerin olmayacağı bir süreç olsun istiyoruz. Umarız bu karar bütün ülkede emsal teşkil eder" diye konuştu.

Duruşma öncesinde Tarsus Adliyesinin bahçesinde toplanan kadın kuruluşları ise Özgecan Yasası olarak adlandırdıkları yasanın bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundular.

Bu yasayla ceza mevzuatında değişiklik yapılması ve kadın cinayetlerinde uygulanan indirimlere son verilmesi isteniyor.

Tarsus Kadın Platformu adına açıklama yapan Eğitim Sen Tarsus Şube Başkanı Yasemin Yücel, Özgecan davasını 'katledilen tüm kadınların davası' olarak niteledi ve Özgecan'ın öldürülmesinden bu yana kadına karşı uygulanan şiddetin arttığını söyledi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ise Özgecan davasının simge davalardan biri olduğunu kaydetti.