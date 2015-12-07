Avusturyalı çocuk Tuna nehrinde yüz bin euro buldu

Image caption Sahibi bir yıl içinde bulunamazsa para çocuğun olacak. (Fotoğraflar: Viyana Polis Teşkilatı)

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir çocuk Tuna Nehri'nde yaklaşık yüz bin euro tutarında banknotlar buldu.

Avusturya polisi on binlerce euroluk banknotların nasıl Tuna Nehri'ne geldiğini araştırıyor.

Polis BBC'ye yaptığı açıklamada bulunan paranın yaklaşık 100,000 euro olduğunu söyledi. Bölgede herhangi bir suçun kayıtlara geçmediğini ifade eden polis, 500 ve 100'lük banknotlardan oluşan paranın başta sahte olduğunu düşünmüştü.

Olay cumartesi günü nehir kıyısından geçenlerin suda bir çocuğu görüp, intihar ettiğini düşünerek polisi aramasıyla ortaya çıktı.

İsmi gizli tutulan çocuk sudaki paraları çıkarmak için nehre atlamış.

Avusturya'da bulunan parayı polisi teslim edenler meblağın yüzde 5-10'unu alabiliyorlar.

Eğer paranın gerçek sahibi bir yıl içinde ortaya çıkmazsa paranın tümü çocuğa teslim edilecek.