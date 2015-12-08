Çiftliklerde antibiyotiksiz dönem çağrısı

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İnsan sağlığına zararları nedeniyle tarımda kullanılan antibiyotiklerin büyük oranda kesilmesi gerekiyor.

İngiliz hükümetinin antibiyotiğe direnç gösteren bakteriler konusunda çalışma yapmakla görevlendirdiği ekip (Review on Antimicrobial Resistance) tarım sektöründe kullanılan antibiyotiklerin oranlarının yeniden belirlenmesini gerektiğini açıkladı.

Uzmanlara göre, bazı enfeksiyonlar fazla antibiyotik kullanımı nedeniyle tedavisi imkansız hale geliyor.

Dünyadaki antibiyotiklerin yarıdan fazlası daha hızlı büyümeleri için hayvanlar üstünde kullanılıyor.

Bilim insanları antibiyotik kolistinine dirençli bir bakterinin keşfedilmesinin ardından dünyanın "antibiyotik sonrası çağa" girdiği konusunda uyarıda bulunmuşlardı. Bu bakteri ilk önce çiftlik hayvanlarında görülmüştü.

Bazı durumlarda tarımda antibiyotik enfeksiyonların tedavisinde kullanılıyor ancak çoğunlukla sağlıklı hayvanların enfeksiyon kapmaması ya da kilo almaları için veriliyor.

Avrupa Birliği içinde antibiyotiklerin büyütme amaçlı kullanılması 2006'da yasaklanmıştı.

Bu tür kullanıma yoğun çiftçilikte daha sık rastlanıyor.

Mevcut oranlar dikkate alınırsa antibiyotiklerin küresel tüketimi 2030 yılında yüzde 67'yi bulacak. Sadece ABD'de her yıl hastalar için 3,400 ton, hayvanlar içinse 8,900 ton antibiyotik kullanılıyor.

Araştırmayı yürüten ekonomist Jim O'Neill rakamları "şok edici" şeklinde niteleyerek 2050 yılına kadar her yıl 10 milyon insanın ilaca dirençli enfeksiyonlar tarafından öleceğini söyledi.

O'Neill tarımsal antibiyotik tüketiminin 1kg çiftlik hayvanı başına 50mg oranında olması gerektiğini ifade etti. Buna Danimarka uyuyor.

İngiltere 1 kilogram başına 50 miligramdan biraz fazla, ABD ise kilo başına 200 mg antibiyotik kullanıyor. Kıbrıs'ta ise bu sayı kilo başına 400mg.

O'Neill pek çok çiftçinin bunu yaparsa fiyatın yükseleceği ve kendisinin batacağını düşüneceğini ifade ederken: "Danimarka örneği bize çok küçük bir geçiş maliyetiyle uzun vadede fiyatların etkilenmediğini ve piyasadaki payını koruduğunu gösterdi" dedi.