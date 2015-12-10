MİT ve Dışişleri Müsteşarları Bağdat'a gidiyor

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Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Musul'un yakınlarında bulunan Başika bölgesine asker sevk etmesi üzerine Irak hükümetiyle yaşanan gerilimin ardından, iki müsteşar Bağdat'a gönderiliyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunacağını açıkladı.

Dün de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmeler, Türkiye ile Irak arasında Musul yakınlarındaki Başika'daki kampa asker sevkiyatı nedeniyle gerilim yaşandığı, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

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Barzani, ilk görüşmesini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ile yapmıştı.

Barzani ve Erdoğan'ın görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Erdoğan, DAEŞ ve PKK da dahil olmak üzere tüm 'terör' örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin kararlılığına değinerek, DAEŞ'le mücadele konusunda uluslararası koalisyona sağlanan katkılar üzerinde durdu."

"Erdoğan ve Barzani ayrıca Türkmenler, Kürtler ve Arapların bölgede uyum ve barış içinde yaşamalarını teşvik için özen gösterilmesinin yanı sıra Irak'ın huzuru açısından mezhep çatışmasını körükleyici tutumlardan kaçınılması gerektiğine dikkati çekti."

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Davutoğlu: DEAŞ'a komşu olmamak için de Erbil'in güçlü olması lazım

Barzani, Erdoğan'ın ardından Çankaya Köşkü'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Başbakan Davutoğlu Barzani ile görüştükten sonra açıklamalarda bulundu.

Başbakan Davutoğlu, "Irak'taki mevcudiyetimiz bu bölgenin istikrarını temin etmek içindir, DEAŞ'a komşu olmamak için de Erbil'in güçlü olması lazım. Irak'ta her zaman teröre karşı destek vereceğiz. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu yarın Bağdat'a gidecek" dedi.

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Barzani'nin temasları bugün de sürecek.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yakın medya kuruluşu Rudaw'ın Barzani'nin temaslarıyla ilgili haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye ziyareti kapsamında IŞİD’le mücadeler, Erbil – Ankara arasındaki ekonomik ilişkiler ve Kürdistan Bölgesi’nin doğal gaz ihracatı Başkan Barzani’nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Barzani ayrıca, Türkiye’de yürütülen ve uzun zamandır sekteye uğrayan 'çözüm süreci' konusunda taraflara diyalog çağrısında bulunacak."

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Irak'a yönelik seyahat uyarısının kapsamını Duhok, Erbil ve Süleymaniye vilayetleri dışındaki tüm vilayetleri kapsayacak şekilde genişletti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlarımızın kesinlikle zorunlu olmadığı sürece Irak'a ve Irak içinde seyahatlerini sınırlandırmaları, bu vilayetlerde kalışı zorunlu olmayanların ise mümkün olan en kısa sürede bu vilayetlerden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. IKB'de bulunan vatandaşlarımız IKBY'nin DEAŞ'la mücadele harekatlarının devam ettiği bölgelerden uzak durmalı."

"Irak'a yönelik seyahat uyarımızın kapsamı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) içindeki Duhok, Erbil ve Süleymaniye vilayetleri dışındaki tüm vilayetleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir."