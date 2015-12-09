Putin: Karakutuyu uluslararası uzmanlarla birlikte açın

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Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü Rus savaş uçağının karakutusu Moskova'ya ulaştı.

Rus haber kanalı Rossiya 24, karakutunun Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından, akşam saatlerinde yapılan toplantıda Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulduğunu belirtti.

Şoygu karakutunun Rusya ve Suriye ordusunca, 'muhaliflerden arındırılmış bir bölgede' bulunduğunu açıkladı.

Putin, Savunma Bakanı'ndan karakutuyu uluslararası uzmanlarla birlikte açmalarını istedi.

Rossiya 24 Putin'in "Karakutu jetin kalkışından itibaren izlediği rotayı görmemizi, Türk Hava Kuvvetleri tarafından tam olarak nerede haince sırtından bıçaklandığını anlamamızı sağlayacak. Sonuç ne olursa olsun Türk yetkililere karşı tutumumuz değişmeyecek. Türkiye'yi hem dost hem de terörizme karşı savaşta müttefik bir ülke olarak kabul ediyorduk. Sırtımızdan bıçaklanmayı beklemiyorduk" dediğini duyurdu.

Türk jetleri Su-24 tipi Rus jetini 24 Kasım'da Türkiye Suriye sınırında uçarken sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürmüştü.

Rusya, Suriye'deki hedefleri ilk kez denizaltıdan vurdu

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Moskova, Rakka'daki IŞİD hedeflerini ilk kez Akdeniz'de bulunan denizaltıdan attığı füzelerle vurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rostov-on-Don isimli denizaltıdan attıkları kruz füzeleriyle, Rakka'da iki ayrı noktayı hedef aldıklarını belirtti.

Füzeler IŞİD'in kontrolündeki kentte bulunan bir silah deposunu ve petrol tesisini vurdu.

Rusya Suriye'deki hava saldırılarına Eylül ayında başlamıştı. Moskova talebin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan geldiğini ifade ediyor.

Suriye'de hava saldırıları düzenleyen ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Rusya'nın alımlı muhalif grupları da hedef aldığını iddia ediyor.

İddiaları reddeden Kremlin, sadece "teröristleri" vurduğunu söylüyor.

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