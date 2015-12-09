Medvedev: Uçağımızın düşürülmesi savaş sebebiydi

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Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, birçok Rus kanalında canlı yayınlanan "Başbakan İle Söyleşi" isimli programda, bir Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi konusunda "Türkiye bize uluslararası hukuka göre savaş sebebi (diplomasi dilinde Latince casus belli) verdi, fakat liderliğimiz bu yola girmemeyi seçti" diye konuştu.

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, haber kanalı Rossiya 24 ile Rus internet ve uydu kanalı Dozhd TV'nin ortak yayınında hükümetinin 2015 yılı icraatını iç ve dış politikasını ve ekonomiyi değerlendiren Başbakan Medvedev, Türkiye ile ilgili olarak "Yine de onlara yaptıklarının sorumluluğunu almak zorunda olduklarını göstermeliyiz" diye sürdürdü.

Türkiye'ye uygulanan turizm yaptırımlarını Medvedev "vatandaşların güvenliği" gerekçesiyle açıkladı ve şöyle konuştu:

"Bunlar kelimenin tam anlamıyla yaptırım değil, devletimizin savunma amaçlı bir tepkisidir. Uçağımız imha edildi. 20. yüzyılda ülkeler böyle bir şeye normal olarak nasıl yanıt verirdi? Savaş ilan ederlerdi. Çünkü bu bir yabancı ülkeye doğrudan saldırıdır. Doğal olarak, bugünün koşullarında savaş, olabilecek en kötü şeydir. İşte bu nedenle Türklerin yaptığına simetrik bir yanıt vermemeyi tercih ettik. Yaptıkları esasen uluslararası hukuk ve bütün genel kabul görmüş kuralların ihlali olup, ülkemize karşı saldırgan bir eylemdir. Uluslararası hukuk terimleriyle konuşursak bu 'casus belli' yani savaş başlatma sebebidir. Rusya liderliği, başkanımız bu yola girmemeyi tercih etti. Fakat, yaptıklarının hesabını vermeleri gerektiğini görmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden, vatandaşlarımızın güvenliği adına bu kararlar (yaptırımlar) alınmıştır."

Yaptırımlar sürekli mi?

Rusya başbakanı "Yaptırımlar sürekli mi?" sorusunu gündeme getirip şöyle yanıtladı:

"Olmamasını umuyorum ama belgelerin hiçbirinde belli bir tarih verilmiyor. Açık olan şu ki, bu kararların geri alınması büyük ölçüde Türkiye yetkililerinin pozisyonuna, topraklarında güvenliği sağlayıp sağlayamayacağına bağlı."

Yine Türkiye'den gıda ürünleri alımına aynı kapsamda konan kısıtlamalara da değinen Medvedev, bunun ülkesindeki gıda fiyatlarında çok büyük bir fırlamaya yol açmayacağını söyledi.

Medvedev "Açıkçası çok büyük miktarlar değil bunlar. Bunun etkileri hakkında bir tahmini hesap yaptık. Analistlerimize göre, bu yasaklar enflasyona binde 2 ila binde 5 civarında bir artış getirebilir. Bu da fazla bir şey değil" diye konuştu.

Ekonomi etkilenmeyecek

Başbakan Medvedev'in konuşmasının büyük kısmı ekonomik konulara ilişkindi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ve batının Ukrayna krizi ardından uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisinin 2015 yılını küçülmeyle tamamlaması bekleniyor.

Medvedev, önümüzdeki yıl bunu büyümeye çevirmeyi ve yüzde 10'u geçen enflasyonu yarıya düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Suriye'deki bombardıman ve askeri faaliyetler konusuna da değinen Rusya Başbakanı, bunun ülkenin bütçesine yük getirmediğini savundu.

Medvedev, Suriye için ne harcandığını açıklayamayacağını fakat Savunma Bakanlığı bütçesinin aşılmadığını, hükümetten Suriye için ek kaynak da istenmediğini söyledi.