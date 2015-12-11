IŞİD: Milyar dolarlık ekonomi

Image caption IŞİD militanları, 30 Haziran 2014'te Rakka sokaklarında.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) aylık geliri 80, yıllık geliri 960 milyon dolar. Bu paranın çoğu toplanan vergilerden geliyor. Ancak son zamanlarda baskı altı altında olduğu belirtilen IŞİD, militanların maaşlarını azalttı.

Cihatçı grup, tüm dünyada adını 2014’te Irak ve Suriye’de çok büyük alanları ele geçirerek duyurdu. IŞİD katliam, adam kaçırma ve kafa kesme gibi acımasız yöntemleriyle tanınmaya başladı.

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ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, İslam dünyasının farklı bölgelerinden destek gören IŞİD’i etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

IŞİD’in her ay milyonlarca dolar gelir elde ettiği düşünülüyor.

'Yüzde 50'si vergilerden ve el konulan mallardan geliyor'

Örgütün gelirleriyle ilgili araştırmayı yürüyen HIS Inc. şirketinden Columb Strack, BBC’ye konuştu.

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Strack, “Bu rakamın yüzde 50’si vergilerden ve el konulan mallardan, yüzde 43’ü petrol gelirlerinden, geri kalanı da uyuşturucu kaçakçılığı, elektrik satışı ve bağışlardan oluşuyor." dedi.

Ancak Strack, “IŞİD, sadece bir terör örgütü değil. Bir devlet yönetiyorlar. Çarşıdaki dükkanlardan internet servis sağlayıcılarına tüm ticari faaliyetlerden yüzde 20 vergi alıyorlar” diye konuştu.

Telif hakkı AP Image caption IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi.

Katar’daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü’nden Michael Stephens, bu görüşü destekliyor ve IŞİD’in bakanlıklar, mahkemeler ve iptidai vergilendirme sistemiyle bir yarı devlet görünümünde olduğunu söylüyor.

Stephens, “IŞİD bir kenti ele geçirir geçirmez önce, su, un ve hidro karbon kaynaklarını koruma altına alıyor. Bunların dağıtımını kendi elinde topluyor ve insanları kendilerine bağımlı hale getiriyor” diyor.

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Militanlara ödenen maaş yüzde 25 azaldı

Eylül 2014’te Amerikan Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’nin (NCTC) o zamanki Başkanı, Matthew Olsen, IŞID’in Dicle-Fırat havzasının büyük bölümünü denetimi altında bulunduğunu söylemişti. Bu 210 bin kilometrekarelik bir alan. Yani Birleşik Krallık’ın yüzölçümü kadar.

Telif hakkı AFP Image caption IŞİD Suriye'nin kuzeyinde Ayn el Arab'a bayrak dikiyor.

Bir yıl sonra Amerikan Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ve kara operasyonları sonucu Irak’ın kuzey ve orta kesimleri ve Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’in önemli oranda geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

Açıklamada, IŞİD’in Irak ve Suriye’de yerleşimin olduğu toprakların yüzde 20-25’inde eskisi gibi serbestçe hareket edemediği belirtildi.

Buna rağmen IŞİD, Irak’ta Ramadi ve Suriye’de Palmyra gibi stratejik değeri yüksek kentleri ele geçirmeyi başardı.

Ancak milyonlarca dolar gelir elde etmesine rağmen, IŞİD’in baskı altında olduğu ve yeni gelir kaynakları bulma arayışında olduğu belirtiliyor.

Columb Strack, bunlar arasında tarıma ilave vergi ve Rakka’da halka verilen benzinin fiyatının artırılması gibi uygulamalar olduğunu söylüyor.

Strack’a göre IŞİD militanlara verdiği maaşı da ayda ortalama 400 dolardan 300 dolara indirdi.