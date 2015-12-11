Rusya'nın Türk kumaşı engeli Türkiye karşıtı tişört imalatını vurdu

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Rusya'da üzerinde Türkiye karşıtı sloganlar olan tişörtlerin imalatı, Türkiye'den kumaş ithalatının aksaması nedeniyle yapılamıyor.

Moscow Times sitesinde yer alan haberde, bazı Rus tasarımcıların Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak krizi sonrasında Türkiye karşıtı tişört tasarımları yaptığı, ancak tasarımların bir türlü üretime geçemediği belirtiliyor.

"Rus tekstil atölyeleri kumaşı büyük ölçüde Türkiye'den ithal ediyor. Ancak iki ülke arasında tırmanan gerilim nedeniyle teslimatlar gecikiyor" denen haberde, kumaşları taşıyan tırların gümrüklerde bekletildiği de aktarılıyor.

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Meduza haber sitesine konuşan Yekaterina Dobryakova adlı tasarımcı da Türkiye karşıtı tişört tasarımlarının kumaş sıkıntısı nedeniyle başlayamadığını belirtiyor.

Ancak Dobryakova daha sonra Facebook'ta paylaştığı başka bir mesajda gazetecilerin kendisini yanlış anladığını iddia etti ve "Beni arayıp Türkiye karşıtı tişört üretimi yapıp yapmayacağımı sordular. İronik olsun diye 'Türkiye'den gelen kamyonların gümrük geçişine izin verilir verilmez başlıyorum dedim" ifadelerini kullandı.

Dobryakova, Türkiye'den yapılan kumaş ithalatında yaşanan aksamaların tekstil atölyelerinin faaliyetinde aksamalara neden olduğunu da söyledi ve aslında siyasi içerikli tişört tasarlama niyetinin olmadığını ifade etti.

'Artık Kırım'ımız var'

Türkiye karşıtı tişörtler tasarlayan bir diğer Rus tasarımcı ise sorunun Türkiye'nin kumaş ürünler konusunda Rus pazarını ele geçirmek için agresif bir strateji izlemesinden kaynaklandığını iddia etti.

Konasov, "Farklı tasarımlarımız var. Domates temalı bir tişört ve üzerinde 'Gitmeyeceğim' yazan bir başka tişört hazırladık" dedi ve tişörtleri Rus malı kumaşlarla üreteceğini de vurguladı.

Alexander Konasov'un internet sitesinden satışa sunduğu bazı tişörtlerde ise 'Türk sahillerine ihtiyacımız yok. Artık Kırım'ımız ve karlı Soçi'miz var' yazıyor.

Konasov, "Müşterilerimiz haberleri takip ediyor ve bizden de dayanışma içinde olmamızı bekliyorlar" dedi.

Rusya, Türkiye'den taze sebze ve meyve ithalatını yasaklarken, Rus vatandaşlarına da Türkiye'de tatile gitmeme çağrısı yapmıştı.

Rus gümrük kapılarına ulaşan Türk tırları ise detaylı incelemelere alınıyor ve uzun süre gümrükte bekletiliyor.