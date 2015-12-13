'En büyük varoluşsal tehdit'e 1 milyar dolar yatırım

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Uluslararası teknoloji devleri, "insanlığın yararına" açık kaynaklı yapay zeka araştırmaları yapacak, kar amacı gütmeyen openAI girişimine toplam bir milyar dolar verme taahhüdünde bulundu.

Girişimin destekleyicileri arasında Tesla Motors ve SapaceX'in CEO'su, Paypal'ın kurucusu Peter Thiel, Hint teknoloji devi Infosys ve Amazon Web Services de bulunuyor.

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OpenAI, mali yükümlülükler olmadan yürüteceği araştırmaların, insanlara olumlu katkı sağlamaya odaklanacağını söylüyor.

Bazı bilim insanları yapay zeka alanında sağlanacak ilerlemenin, sonunda insanları tehdit edebileceğini savunuyor.

'En büyük varoluşsal tehdit'

Musk daha önce Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) öğrencilerle konuşurken, yapay zekayı "en büyük varoluşsal tehdit" olarak nitelemişti.

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Geçen yıl İngiliz teorik fizikçi Stephen Hawking, BBC'ye verdiği mülakatta, yapay zekanın kendisini yeniden biçimlendirerek, insan zekasını geçebilecek bir düzeye gelmesinden endişe ettiğini söylemişti.

Hawking, yavaş bir biyolojik evrimle sınırla olan insanların böyle bir güçle baş edemeyeceğini belirtmişti.

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ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı olan fizikçi yapay zeka teknolojisi aracılığıyla konuşabiliyor.

Bazı bilim insanları ise yapay zekayla ilgili kaygıların yersiz olduğunu söylüyor.

OpenAI'nın internet sitesinde girişimin amacının "dijital zekayı, finansal gelir elde etme zorunluluğu olmadan, insanlığın yararına olacak şekilde ilerletmek" olduğu belirtiliyor.

Girişim, "İnsan düzeyinde yapan zekanın topluma ne kadar yarar sağlayacağını kestirmek kadar, yanlış kurulur ya da kullanılırsa yapay zekanın ne kadar zararlı olabileceğini kestirmek de güç" denildi.