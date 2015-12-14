Rus savaş gemisi Ege'de Türk balıkçı teknesine ateş açtı

Telif hakkı RUSYA SAVUNMA BAKANLIGI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde bir Rus savaş gemisinin bir Türk balıkçı teknesine ateş açtığını duyurdu.

Açıklamada, uyarıları dikkate almayan teknenin Rus fırkateynine 600 metre kadar yaklaştığı ve uyarı ateşi üzerine rotasını değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında "Smetlivy" adlı fırkateynin olası bir çarpışmayı önlemek için uyarı ateş açtığı belirtildi.

AFP ajansı, bu olay üzerine Moskova'daki Türk askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldığını aktardı.

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Olayın Yunanistan'ın Limni adasının 22 km açıklarında meydana geldiği haber veriliyor.

Rusya, geçen ay Suriye sınırında bir savaş uçağının düşürülmesi üzerine Türkiye'ye ekonomik yaptırım uyguluyor.

Savunma Bakanlığı, balıkçı teknesinin yaklaşık bin metrelik bir mesafede tespit edildiği belirtilerek "teknenin telsiz, fener ve fişekle yapılan uyarılara yanıt vermeyince çarpışmayı önlemek için hafif silahlarla vurma mesafesinin ölümcül olmayan bir mesafeden ateş açıldığı" belirtildi.

Kaptan: Ateş açıldığını fark etmedik

Doğan Haber Ajansı'nın ulaştığı balıkçı teknesi ’Geçiciler 1’in kaptanı Muzaffer Geçici, "Bize ateş açıldığından haberimiz yok. Onların Rus " dedi.

Geçici şunları söyledi:

"Gökçeada ile Bozcaada arasında avlanıyorduk. Stop halindeki savaş gemisinin bir mil açığından geçtik. Gemimizde kamera sistemleri var. Sahil Güvenlik yetkililerine verdik. Onlar stop vaziyetteydi. Biz yolumuza gidiyorduk. Onların Rus gemisi olduğunu dahi bilmiyorduk. NATO gemisi zannettik. Saat 08.30’da yanlarından geçtik. Bize bir taciz veya ateş olduğunu duymadık."

Çavuşoğlu: Gerilimden yana değiliz

Roma'da katıldığı Uluslararası Libya Konferansı sonrasında Türk gazetecilere açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rus tarafından açıklamayı gördük. Şimdi o balıkçı teknesi tespit edildi ve balıkçıyla da görüştükten sonra biz de nasıl olduğuna dair bilgi aldıktan sonra gerekli açıklamalarımızı yaparız. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Gerilimden yana değiliz, gerilimleri diyalog yoluyla aşmadan yanayız" dedi.

Çavuşoğlu, "24 Kasım’da yaşanan bu üzücü olaydan sonra da hep attığımız adımlar bu yönde olmuştur. Bu konuda Türkiye’nin hakkını tüm dünya da teslim ediyor. Türkiye’nin olgun yaklaşımı, sabırlı yaklaşımı, diyalogtan yana olması ve gerilimi tırmandırmak istememesi herkes tarafından takdirle de karşılanmaktadır" diye konuştu.