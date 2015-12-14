Cizre, Silopi ve Nusaybin'de tekrar sokağa çıkma yasağı

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Şırnak valisi Ali İhsan Su, Cizre ve Silopi ilçelerinde bu gece saat 23.00' ten itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

İlçelerde çalışan öğretmenlere dün Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından "Tüm öğretmen ve idarecilerimiz bakanlığımız tarafından 14.12.2015 tarihinden itibaren hizmet içi eğitim seminerine alınmıştır. Öğretmenlerimiz seminerlerini memleketlerinde alabilirler" mesajı gönderilmiş ve yaklaşık 3 bin öğretmen Şırnak'ın ilçelerini terketmişti.

Buna karşılık Sağlık Emekçileri Sendikası SES'in Silopi temsilcisi sözlü bir talimatla ilçede görev yapan sağlık personelinin izinlerinin ikinci bir emre kadar kaldırıldığını aktarmıştı.

Öğretmenler ve sağlık personeliyle ilgili gelişmeleri Hatice Kamer'in haberinden ayrıntılı olarak okumak için tıklayın.

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Bugüne kadar Cizre'de 4 kez, Silopi'de ise 1 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, Cizre'de 12 gün süren yasak süresince aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu yirmiyi aşkın insan yaşamını kaybetmişti.

Nusaybin'in 4 mahallesi

Mardin Valiliği tarafından yapılan bir açıklama ile Nusaybin'in Abdulkadirpaşa, Yenşehir, Dicle ve Fırat mahallelerinde saat 16.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağının ilan edildiği duyuruldu.

İlçede zırhlı araçlardan "halkın can ve mal güvenliği amacıyla" yeniden sokağa çıkma yasağı konduğu duyuruldu.

Nusaybin'de sonuncusu 11 Aralık'ta kaldırılan 5. sokağa çıkma yasağı sırasında ilçeden 17 kişi ölmüş, çok sayıda insan yaralanmıştı.

52 kez süresiz yasak

Bu arada Cizre, Silopi ve Nusaybin'de ilan edilen yasaklar duyulmadan önce Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 12 Aralık'ta sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili hazırladıkları bir raporu kamuoyuna sundu.

Rapora göre 16 Ağustos-11 Aralık arasında yedi kentteki 17 ilçede 52 kez süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

Halihazırda Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam etmekte olan ve en uzunu 14 gün (Nusaybin) süren sokağa çıkma yasaklarından şimdiye kadar 1 milyon 299 bin 61 kişi etkilendi.

Ağustos ayından itibaren Diyarbakır'ın sekiz ilçesinde 31 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'de 3 ilçede 9 kez; Şırnak'ta 2 ilçede 5 kez; Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toplam 4, Muş'un Varto; Batman'ın Sason; Elazığ'ın Arıcak ilçelerinde ise 1'er kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.