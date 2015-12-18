Fransa'da aşırı zayıf manken yasağı

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Fransa Meclisi, “aşırı zayıf” manken çalıştırılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Yasa uyarınca mankenlere, sağlıklarının işlerini yapmaya uygun olduğuna dair doktor raporu alma zorunluluğu getirildi.

Yasayı çiğnenen işverenlere altı ay hapis ve 75 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.

Yasa tasarısının ilk halinde, asgari Vücut Kitle Endeksi şartı aranıyordu. Ancak bu madde mankenlik ajanslarının tepkisine neden oldu.

Meclis’in onayladığı tasarıda kilo, yaş ve vücut şeklini göze alarak bir mankenin çok zayıf olup olmadığına doktorların karar vermesi öngörülüyor.

Tasarıda ayrıca, mankenlerin olduğundan daha zayıf ya da kilolu gösteren fotoğraflara “rötuşlu” ibaresinin konması şartı getiriliyor.

Daha önce de İtalya, İspanya ve İsrail benzer yasalar çıkarmıştı.

Fransa’da anoreksiyanın, yüzde 90’ı kadın 30-40 bin kişiyi etkilediği belirtiliyor.