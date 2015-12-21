Facebook'ta video izlerken artık Flash kullanılmayacak

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Facebook, videolar için Adobe Flash kullanmaktan vazgeçti.

Sosyal paylaşım sitesi, bunun yerine yaygın olarak kullanılan HTML5 teknolojisine uyumlu bir video oynatıcısı geliştirdi.

Facebook’tan yapılan açıklamada, oyunlarda hâlâ Flash’ın kullanılacağı ancak bunu değiştirmenin de yollarının araştırıldığı belirtildi.

Son dönemde birçok site Flash kullanmaktan vazgeçti.

Bunun nedeni güvenlik kaygıları.

Bu siteler, Flash’taki kodlama hatalarının oluşturduğu sorunların (bug) siber hırsızlar tarafından kötüye kullanıldığını söylüyor.

Facebook yazılımcılarından Daniel Baulig, HTML5’e geçmelerinin video oynatma sistemlerinin hızlandırılmasını sağlayacağını söyledi.

HTML, (Hypertext Markup Language) web sayfalarını oluşturmak için kullanılan temel metin işaretleme dili anlamına geliyor.

Baulig ayrıca, HTML5 video oynatıcısının iyi göremeyen insanlar tarafından kullanılan ekran okuyucu gibi erişilirlik araçlarıyla daha iyi çalıştığını belirtti.

YouTube, HTML5 tabanlı oynatıcıya Ocak 2015’te geçmişti.