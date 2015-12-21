Suudi Arabistan'da reform isteyen yazara 4 yıl hapis

Telif hakkı Rotana Khaleejia

Suudi Arabistan'da siyasi reform çağrısı yapan bir yazar dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avukatı cezası tecil edilen yazar Zuheyr Kutbi'nin 15 yıl yazı yazmasının ve ülke dışına çıkmasının yasaklandığını söyledi.

Kutbi'ye ayrıca 26,600 dolar para cezası verildi.

62 yaşındaki Zuheyr Kutbi'nin hangi suçlamayla cezaya çarptırıldığı belli değil.

Temmuz'da gözaltına alınan Kutbi televizyonda Suudi Arabistan'ın meşrutiyet olması gerektiğini söylemişti.

Ülkede daha önce de bazı insan hakları savunucuları, reformcular, gazeteciler ve muhalifler hapse atılmıştı.

Belge imzalattılar

Uluslararası Af Örgütü'ne göre Kutbi 1990'larda reform çağrısı yaptığı ve hapishanelerin koşullarını eleştirdiği için en az üç kez para cezasına çarptırıldı.

Kutbi'ye ayrıca bu tür meseleleri sosyal medyada ya da yazılı veya sözlü olarak herhangi bir yerde tartışmayacağı konusunda belge imzalatıldığı belirtiliyor.

Ancak Kutbi'nin 22 Haziran'da uydu kanalı Rotana Khaleejiaon'a çıkıp meşrutiyet dahil bir dizi reformun gerekliliğinden söz ettiği, dini ve siyasi baskılara karşı mücadele edilmesi gerektiğini söylediği haber veriliyor.

Yorumları sosyal medyada büyük ilgi gören Kutbi, 15 Temmuz'da Mekke'deki evinde gözaltına alınmıştı.