Afganistan'ın stratejik önemdeki kasabası Sangin 'Taliban kuşatmasında'

Telif hakkı Reuters Image caption Afganistan ordusuna bağlı askerler Sangin'in Taliban'a geçmemesi için mücadele ediyor.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand Eyaleti'ne bağlı Sangin kasabasının, Taliban saldırısı sonrası kuşatma altında olduğu bildirildi.

Sangin, Helmand Eyaleti'nin başkenti Laşkar Gah'ı eyaletin kuzey bölümüne bağlaması nedeniyle önemli bir konumda.

Taliban burayı ele geçirse Helmand'ın kuzeyindeki hareket kapasitesini artıracak ve Laşkar Gah'a giden önemli bir ikmal hattını kesecek.

Sangin ayrıca, afyon üretiminin merkezlerinden biri.

Bu da, Taliban'ın burayı ele geçirmesi durumunda kasabanın uyuşturucu ticareti kazanımlarının vergi gelirlerine dönüştürülmesi için önemli bir kaynak olabileceğine işaret ediyor.

Fakat stratejik öneme sahip bu kasabanın kimin kontrolünde olduğuna dair çelişkili bilgiler geliyor.

Helmand Valisi Mirza Khan Rahimi ve polis, Taliban'ın Sangin'in yönetimini ele geçirdiğine dair haberlerin tamamen asılsız olduğunu söylüyor.

Taliban, kasabanın büyük bir bölümünü kontrolü altına aldığını ve ana yönetim binasının da terk edildiğini duyurmuştu.

Daha önce Taliban'ın eline geçen Sangin'de çıkan çatışmalarda çok sayıda Afgan ve uluslararası askeri güçlerinden kayıplar yaşandı.

Afganistan'ın batısındaki Bagram yakınlarında Pazartesi günü Taliban'ın gerçekleştirdiği saldırıda altı ABD askeri öldü. Bu saldırı, bu yıl uluslararası güçlere yönelik en kanlı saldırılardan biri oldu.

Pazartesi günü Kabil'e yönelik de roket saldırıları düzenlendi.

'Gıda, silah stokları azalıyor'

Telif hakkı AP Image caption Taliban, Afgan yetkililerin aksine Sangin'in kontrolünü ele geçirdiğini öne sürüyor.

Nato'nun Afganistan'daki Uluslararası Kararlı Destek Misyonu kapsamında 12 bin yabancı asker bölgeye konuşlandı. Birlikler Afganistan'ın kendi ordusuna destek amaçlı bölgede bulunuyor.

Polis ve askerler, Salı sabahı da Sangin emniyet müdürlüğündeydi.

Bölge komutanı Muhammed Davud, daha önce BBC'ye yaptığı açıklamada Taliban'ın tesisin eyalet yönetimiyle ilişkisini tamamen kestiğini ve gıda, silah stoklarının azaldığını söylemişti.

Helmand Valisi Merza Khan Rahimi ise "Birliklerimiz Sangin kasabasında. Çatışmalar yaşanıyor fakat kasaba bizim kontrolümüzde" diyor.

Rahimi'nin iddiasını Helmand polisi de doğruladı. Polis, güvenlik güçlerinin Taliban kuşatmasından kurtarıldığını ve güvenlik önlemlerinin genişletildiğini söyledi.

Vali yardımcısı Muhammed Can Rasulyar, bölgenin Pazar günü Taliban istilasına uğradığını ifade etmişti. Taliban, kasabanın büyük bir bölümünün kontrolünü elinde bulundurduğunu öne sürüyor.

Sangin bir dönem Afganistan'daki uluslararası askeri güçler açısından operasyon merkeziydi.