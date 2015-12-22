Makatından külçe altın çıktı

Telif hakkı Reuters Image caption Gözaltına alınan kişinin yürümekte zorlandığı için şüphe çektiği belirtiliyor. (Fotoğraf: ARŞİV)

Sri Lankalı yetkililer, ülkeye makatında altın külçeleri sokmaya çalışan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bir gümrük yetkilisi ele geçirilen 400 gram altının değerinin 2 milyon rupi (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde olduğunu söyledi.

Bandaranaike havaalanındaki görevlililer, zanlının "şüpheli yürüyüşü" nedeniyle durdurulduğunu belirtti.

42 yaşındaki adamın bir bakanlıkta çalıştığı öne sürüldü.

Sri Lanka'da bu yıl ülkeye yasa dışı yollardan altın sokmaya çalışan 70'ten fazla kişinin tutuklandığı belirtiliyor.

Kaçakçıların bu altını, fiyatının daha düşük olması nedeniyle Dubai ve Singapur gibi yerlerden alıp Hindistan'da sattıkları söyleniyor.