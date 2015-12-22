Iraklı komutan: Ramadi'yi 3 günde IŞİD'den alacağız

Telif hakkı AFP Image caption Irak güçleri Ramadi kentinin içinde ilerlediklerini bildiriyor

Irak hükümet güçleri IŞİD'in bir süredir elinde tuttuğu Ramadi kent merkezine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Irak Terörle Mücadele Dairesi sözcüsü Sabah el Numani, hava kuvvetleri tarafından desteklenen askeri birlikler ve milis güçlerinin hızla ilerlediklerini ve resmi binaların bulunduğu merkezi bölgeye yöneldiklerini söyledi.

Başkent Bağdat'ın sadece 90 kilometre batısında olan Ramadi'nin geçen Mayıs ayında IŞİD'in eline geçmesi Irak ordusunun prestijine büyük darbe indirmişti.

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Geçen ay hükümet güçleri nüfusu ağırlıkla Sünni ve Arap olan Ramadi'yi kuşatmış ve merkezdeki IŞİD militanlarının Anbar eyaleti ve komşu Suriye'deki diğer önemli lojistik merkezlerle irtibatını kesmişti.

Canlı kalkanlar

Iraklı yetkili el Numani, Ramadi'ye yönelik son saldırıya seçkin Terörle Mücadele Birimleri ile ordu birlikleri, Sünni aşiretlerden savaşçılar ve ABD ve müttefiklerinin oluşturduğu hava kuvvetlerinin katıldığını açıkladı.

El Numani AFP ajansına "Ramadi merkezine bir çok cepheden birden ilerliyoruz ve yerleşim alanlarını IŞİD'den temizlemeye başladık. Şehir 72 saat içinde temizlenecek" dedi.

Iraklı yetkili güçlerinin Bekr mahallesine kadar ilerlediğini ve kuvvetli bir direnişle karşılaşmadığını söyledi, "Sadece nişancılar ve intihar bombacıları vardı. Bunlar da beklediğimiz taktikler" diye ekledi.

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Irak güçlerinin Anbar eyaletindeki komutanlığı BBC'ye, Ramadi şehrinin kuzeyinden ve batısından akan Fırat nehri üzerinde geçici köprüler kurduklarını, böylece birliklerinin doğrudan resmi binaların bulunduğu el Havuz bölgesine geçebildiğini söyledi.

Irak istihbaratı Ramadi'nin içinde 250 ila 300 militan kaldığını tahmin ediyor.

ABD askeri yetkilileri IŞİD'in yollara yerleştirilen tuzaklı patlayıcılar ve mayınlarla güçlü bir savunma oluşturduğunu söylüyor.

Pazartesi günü Irak savunma bakanlığı sözcüsü Nasır Nuri Reuters haber ajansına, cihatçıların sivillerin kentten ayrılmasına izin vermediğini açıklayarak "Onları canlı kalkanlar olarak kullanmayı planlıyorlar" demişti.

Fakat Iraklı yetkililer kentte ne kadar sivil kalmış olabileceği konusunda bir rakam vermiyor.

Şii güçler harekatta yok

Ramadi'yi ele geçirmeyi hedefleyen harekat Kasım ayı başlarında başlamış ancak hızlı ilerleme sağlanamamıştı.

Telif hakkı bbc Image caption Irak hükümetinin Ramadi harekatında Şii milisler görev almıyor

Bunda hükümetin mezhep gerginliklerine yol açmamak için bu harekatta Tikrit'in geri alınmasında önemli rol oynayan güçlü Şii milis kuvvetlerini kullanmama kararı da etkili oldu.

IŞİD 2014 yılının Haziran ayında halifelik ilanıyla birlikte Irak'ın batısı ve kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde kilit önemdeki bir çok kent ve kasabanın denetimini hükümet güçlerine kaptırdı.

Pazartesi günü uluslararası güvenlik konularında düşünce kuruluşu IHS Jane's tarafından yapılan bir araştırma IŞİD'in Irak ve Suriye'de ele geçirdiği toprakların yüzde 14'ünün kontrolünü kaybettiğini ortaya koymuştu.

IHS Jane's araştırması Irak ve Suriye'de son bir yılda bütün grupların kazanım ve kayıplarını ele alıyor.

Araştırma buna karşılık grubun aynı dönem içinde Irak'ta Ramadi ve Palmira, Suriye'de Humus gibi yeni bazı stratejik bölgeleri ele geçirdiğine dikkat çekiyordu.

Örgüt hala Ramadi, Felluce ve kuzeyde Musul'un kontrolünü elinde tutuyor.