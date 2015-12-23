Çin: Toprak kaymasında 67 saat sonra mucize kurtuluş

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Çin'in Şenzen bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 67 saat enkaz altında kalan bir kişi sağ kurtarıldı.

Geçen Pazar günü yaşanan toprak kaymasında bir sanayi bölgesindeki 30'dan fazla bina toprak altında kaldı. 70'den fazla kişi hala kayıp.

Toprak kayması, yoğun yağışların ardından insan eliyle yapılan dev bir toprak ve inşaat atığı yığınının çökmesiyle yaşandı.

Yetkililerin daha önce yığın konusunda uyarılar yaptığının ortaya çıkmasının ardından hükümet olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı.

Enkazdan 67 saat sonra çıkartılan 19 yaşındaki gencin Güneybatı Çin'deki Çongking'den Tian Zeming adlı bir göçmen işçi olduğu belirtildi.

Yetkililer binanın çatısına kazılan bir delikten iki saat süren çabalar sonucu çıkartılan Tian'ın çok zayıf durumda olduğunu belirtirken, doktorlar Tian'ın ciddi susuzluk çektiğini ve bir bacağının parçalandığını söyledi.

50 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanı kaplayan toprak kaymasında şu ana dek kaç kişinin öldüğüyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Bazı yerlerin derinliği 10 metreyi bulan çamurla kaplandığı belirtildi.