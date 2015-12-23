Demirtaş: Rusya'yla ilişkilerin bozulmasına karşıyız

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Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozulmasına karşı olduklarını söyledi.

Lavrov da IŞİD'le savaşan güçlerle aktif işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

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Demirtaş, Türkiye hükümetin Rus savaş uçağının vurulması konusunda tutumunun yanlış olduğunu, bundan üzüntü duyduklarını ve halklara zarar vermeden diplomatik çerçevede sorunların çözülmesinden yana olduklarını vurguladı.

Demirtaş Rusya-Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesine karşı olduklarını da söyledi.

Demirtaş görüşmenin basına açık bu bölümünde, 'bu zor dönemde' Rusya ile olan ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi.

Rus uçağının düşürülmesini mevcut Türk hükümetinin "planlanmış eylemi" diye niteleyen Lavrov, olayın Rusya'nın Türkiye halkıyla olan ilişkileri etkilemediğini de vurguladı.

Suriye konusu

Lavrov, HDP’nin Suriye konusundaki değerlendirmelerini de dikkate alacaklarını kaydetti.

Lavrov, Rusya ve Türkiye ilişkilerinin şu an en iyi noktada olmadığını; ama bu durumun Türk halkı için geçerli olmadığını belirtti.

Cihan Haber Ajansı'na göre Lavrov, Demirtaş’a "Şu an siz de Rusya-Türkiye ilişkilerinin en iyi olmadığı bir dönemde Moskova’dasınız." dedi.

Lavrov ayrıca "Türk hükümetine karşı tutumumuz, hiçbir şekilde Türk halkına kapsayacak şekilde genişlemeyecek.” diye konuştu.

Demirtaş Moskova'da yeni kurulan Kürt-Rus İşadamları Birliği'nin kuruluşuna da katıldı.

HDP eş lideri açılışta ziyaretinin amacıyla ilgili bilgi verirken, "Biz hükümetin uyguladığı politika (...)Türkiye'de bulunan halklara çok büyük zararlar verdi. Son olaylardan sonra Rusya ile iş yapan ve Rusya'da ticari faaliyetlerde bulunan işverenler, işçiler, öğrenciler ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaya başladılar. Bu çok önemli bir mesele. Hükümetin yaptığı bir yanlışın faturasının sadece topluma yansıtılmasını da yanlış buluyoruz. Onlara da ne yapabiliriz, buraya gelip bunları tartıştık ve bu düşünceleri Dışişleri Bakanı Lavrov ile de görüşme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Nasıl yorumlanıyor?

Reuters ajansının Moskova'dan Demirtaş ziyaretinin ayrıntılarını bildiren muhabiri Dimitri Solovyov, Türkiye'nin ikinci büyük muhalefet partisinin lideri Demirtaş'ın Rusya ziyareti ve Moskova'da sıcak bir şekilde karşılanmasının Ankara'yı rahatsız edeceği yorumunu yapıyor.

Ajans ABD merkezli özel düşünce kuruluşu Stratfor'un bu ziyaretle ilgili yorumunu da aktarıyor.

Stratfor'un yorumunda Moskova'nın Kürtlerle ilişkiler yoluyla Türkiye üzerinde bir baskı yapmanın bir yolunu bulduğu kaydediliyor.

Bugün yayınlanan analizde Stratfor, "Demirtaş Erdoğan'a Kürtlerin seçimlerde kenara itilebilecek ya da sokaklarda ezilebilecek bir siyasi güç olmadığını göstermek istiyor" diyor.