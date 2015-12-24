Diyarbakır'da cenaze törenine polis müdahalesi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki gün önce Sur’da hayatını kaybeden 19 yaşındaki Serhat Doğan ve Ağrı'da öldürülen Mehmet Otay adlı bir PKK'lının cenaze törenleri sırasında olaylar çıktı.

Polis kalabalığa tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Cenaze törenleri için toplanan kalabalık İnsan Hakları Anıtı'nın bulunduğu Koşuyolu Parkı’nda tören yapmak istedi.

Ancak polis cenazelerin parka getirilmesine izin verilmedi.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Koşuyolu Parkı’nda merasim yapılması talebinin, Doğan’ın ailesinden gediğini söyledi.

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Ziya Pir yaşananları şöyle anlattı:

"Polis olay çıkmasın diye cenazenin en kısa yoldan mezarlığa götürülmesini istedi. Cenaze, merasim yapılmak üzere mezarlık civarında bir düğün salonuna getirildi.

Koşuyolu’nda toplanan kalabalık merasime katılmak üzere yürüyüşe geçmiş, Bağlar-Sento Caddesi’de polis kalabalığa tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etmiş. Cenaze yaklaşık iki saat sonra defnedildi."

Ziya Pir ayrıca, YDGH’li (PKK'nın şehirlerdeki gençlik örgütlenmesi Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) Serhat Doğan’ın cenazesinin dün sabah HDP milletvekilleri Nursel Aydoğan, Sibel Yiğitalp ve Barış Anneleri tarafından Dört Ayaklı Minare civarından alınarak hastaneye götürüldüğünü söyledi.

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'Devlet fiilen iç savaş başlattı'

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ayrıca halen Sur’da durumun çok kötü olduğunu söyleyerek şunları aktardı:

“Sur’da yaşayan insanlar bize telefon açıyor. Hem fiziki hem de psikolojik olarak çok kötü durumda olduklarını söylüyorlar. Devlet için sorun ve sıkıntı teşkil eden bir durum varsa devlet aklıyla hareket eder, önce müzakere eder. Böyle yapılsaydı biz de elimizden gelen çabayı gösterebilirdik. Oysa böyle yapılmadı.

"Devlet fiilen bir iç savaş başlatmış durumda. 23 gündür yasak ve operasyon var. 25-30 gencin üzerine 10 bin askerle gitmek ne demek? Devlet aklıyla hareket edeceğine, çıldırmış gibi sağa, sola saldırıyor."

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Sur'da nöbet eylemi

Öte yandan HDP Diyarbakır milletvekilleri, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Selma Irmak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna, Sur ilçesinde 23 gündür devam eden sokağa çıkma yasakları ve operasyonların son bulmasi için yasağın olmadığı Melik Ahmet Caddesi’nde nöbet eylemi başlattı.

Nöbetin, Diyarbakır'ın ticaret ve turizm merkezi Sur’daki yasak ve operasyon sonlandırılıncaya kadar süreceği belirtiliyor.

Sur Kaymakamlığı son olarak ilçede 15 mahallenin altısında; "silahlı terör örgütü mensuplarınca barikat kurma, hendek kazma ve bombalı tuzaklama faaliyetleri neticesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin, sağlık hizmetlerinin, ibadethanelerde icra edilen din hizmetlerinin sunulmasında ve vatandaşların bu hizmetlere ulaşmasında sorunlar yaşanması" üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu önceki gün yaptığı konuşmada, Doğu ve Güneydoğudaki olaylardan zarar görenlere yönelik destek paketini açıklamış, "Sur başta olmak üzere esnaf kardeşlerimizin kayıpları giderilecek" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün, Sur'da hayatını kaybeden Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdar Denizer'in ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı diledi.