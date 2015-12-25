Hollanda'da viral olan 'başörtülü genç kız'

Telif hakkı John Coffey Music

Türk kökenli 17 yaşındaki başörtülü bir genç kızın, Leiden'deki hardcore punk konseri sırasında çekilen fotoğrafı Hollanda'da "viral" oldu.

Seyircilerin arasına atlayan başörtülü genç kızın eller üzerindeki görüntüsü, sosyal medya üzerinde en fazla paylaşılan ve üzerinde en çok konuşulan fotoğraflardan biri haline geldi.

Hollandalı hardcore punk grubu John Coffey'in Leiden kentindeki konseri sırasında fotoğrafçı Jan Rijk tarafından çekilen ve grubun sosyal medya hesaplarından da paylaşılan fotoğraf, kısa sürede Facebook ve Twitter'da yoğun şekilde paylaşıldı.

Fotoğrafçı Jan Rijk, "Kökeni ne olursa olsun, müzik insanları birbirine yakınlaştırıyor" diyor.

Rijk'a göre fotoğrafın geniş kitleler tarafından beğenilip, paylaşılması da bu yüzden.

Ancak genç kız fotoğrafının yayılmasından rahatsız olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen 17 yaşındaki genç kız, "Ben genç bir kızım ve bu fotoğraftaki bir hataydı. Herkes hata yapar. Benim hatamın farkı her yere yayılması oldu" diye konuştu.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, John Coffey grubu üyelerinin paylaşımı üzerine genç kız fotoğrafını gördü ve fotoğrafı çeken Jan Rijk'ı kendisi arayıp fotoğrafın geniş kesimlerce beğenilip paylaşılmasından memnun olduğunu belirtti.

Ancak genç kız BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Fotoğrafın yayılması beni hiç mutlu etmedi ve fotoğrafçıya da söyledim ama bunu engellemek için hiçbir şey yapmıyor" dedi.

Jan Rijk'ın daha önce de bir konser sırasında seyircilerden birinin fırlattığı bira şişesini havada yakalayarak içen bir grup üyesinin fotoğrafı yaygın biçimde paylaşılmıştı.

Editörün Notu:Haberin ilk halinde, konser izleyicileri arasındaki genç kızın habere konu olan fotoğrafını John Coffey adlı grubun sosyal medya hesabından alarak yayınlamıştık.

Haberin yayınlanmasının ardından BBC Türkçe'yle temasa geçen 17 yaşındaki genç kız, birkaç cümleyle olayı kendi açısından anlattı ve fotoğrafının yayınlanmasını istemediğini bildirdi.

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Bu nedenle genç kızın habere konu fotoğrafını kendi isteğiyle sayfamızdan ve sosyal medya platformlarımızdan kaldırıyoruz.

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