İngiliz astronot uzaydan yanlış numara çevirdi: 'Merhaba, orası Dünya mı?'

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İngiliz astronot Tim Peake, uzaydan yanlış numarayı çevirip "Merhaba, orası Dünya mı?" diye sorduğu kadından özür diledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 15 Aralık Salı günü ulaşan Peake, Twitter'dan dün şu mesajı paylaştı:

"Biraz önce yanlışlıkla arayıp 'Merhaba, orası Dünya mı?' diye sorduğum hanımefendiden özür dilemek isterim - telefon şakası değil… yalnızca yanlış numara!"

İki çocuk babası, eski asker Peake, pilot gençleri bilimsel çalışmalara teşvik etmek amacıyla çeşitli deneyler ve projeler yürütmek için altı ay uzay istasyonunda kalacak.

Peake, bu hafta başında iki mürettebata uzayda yürüyüş yapmaları için yardım etti.

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Image caption İngiliz astronot Twitter mesajıyla yanlışlıkla aradığı kadından özür diledi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan iki astronot Tim Kopra ve Scott Kelly ISS'in dışına çıkıp bir parçayı tamir etti.

Avrupa Uzay Ajansı'nın görevlendirdiği İngiliz astronot ISS ekibine katılan ilk İngiltere vatandaşı oldu.

Uzaya giden ilk İngiliz ise, 1991'de Sovyet Uzay İstasyonu Mir'i ziyaret eden Helen Sharman olmuştu.