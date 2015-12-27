Erdoğan İran'ı, Suriye'de 'mezhepçilik yapmakla' suçladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı konuşmada İran'ı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyerek 'mezhepçilik' yapmakla suçladı.

Erdoğan, "İran mezhepçilik gayesiyle Esed'in arkasında durmasaydı belki bugün Suriye diye bir meseleyi konuşuyor olmayacaktık" dedi.

Cumhurbaşkanı, Rusya ve Esad rejimini de şu sözlerle eleştirdi:

"Bir yandan Rusya ve Eser rejimi, diğer yandan PKK, PYD ve DAEŞ terör unsurları mazlum insanları öldürüyor, tarihi mekânlara saldırıyor. Karanlık yapılar bölgedeki gizli hesapların birer Truva atına dönüştü. DAEŞ'i, PKK'yı, YPG'yi ortaya çıkaran da besleyip büyüten de rejimin ta kendisidir."

Batılı ülkelere ve mülteci akınına da değinen Erdoğan "Batı ülkeleri Suriye halkını temsil eden muhaliflere destek vermede yeteri kadar cesur davranabilseydi bugün her şey farklı olabilirdi" dedi ve "mülteciler kapılarına dayandı, hepsi o zaman tutuştu" diye ekledi.

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'Bağdat koordinasyon merkezini Esad yüzünden reddettim'

Birlik Vakfı'nın 30. yıl kutlamalarında yaptığı konuşmada Erdoğan 'YPG'nin PKK ile aynı olduğunu' belirtip şunları söyledi:

"Kimse kimseyi kandırmasın, DAEŞ, PYD, YPG, bu tür örgütler Suriye'deki küresel güç mücadelesinin sadece bir aracıdır. Bizdeki PKK ile bunlar aynıdır. Hiçbir farkı yoktur."

Suriye'deki savaşta, Şii İran devleti ile Rusya, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı destekliyor.

Diğer yandan Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi El Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta da Rusya, Suriye, İran ve Irak'ın IŞİD'le mücadele etmek için Bağdat'ta kurduğu koordinasyon merkezinde Türkiye'nin de bulunması için Rusya'dan gelen teklifi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan dolayı reddettiğini açıkladı.

Erdoğan, "Putin'e meşruiyeti şüpheli bir başkanla yan yana olamayacağımı söyledim" dedi.

İran'la ilgili olarak da Erdoğan "Mezhepçilik bizi düşman haline getirebilir. İslam bizim referansımız olmalı" diye konuştu.