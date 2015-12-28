Roboski: Sorumluları dört yıldır aranan katliam

Telif hakkı AFP Image caption İstanbul'un Gazi Mahallesi'nde Roboski katliamında hayatını kaybedenler anıldı.

Şırnak'ın Roboski köyünde 4 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırının anmasında olayın sorumlularının bulunamamış olmasına tepkiler öne çıktı.

17'si çocuk 34 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili başlatılan soruşturma sürecinde ilk olarak 11 Haziran 2013'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilmişti.

Dosya kararın ardından Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderildi. Askeri Savcılık 6 Kasım 2014'te aynı karara imza attı. Karara yapılan itiraz Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından reddedildi.

Ailelerin son umudu olan Anayasa Mahkemesi'nden ise bugüne kadar henüz bir ses yok. Yaklaşık 1100 avukatın birlikte yaptıkları bireysel başvurunun üzerinden 17 ay geçmesine karşın Yüksek Mahkeme, dosyayı gündemine almadı. Olayda sorumluluğu bulunanların akıbeti açısından mahkemenin vereceği karar büyük önem taşıyor.

Olay sonrasında sorumluluğu bulunan tek bir kişi hakkında bugüne kadar işlem yapılmadı. Buna karşın yakınlarını kaybeden aileler ve çeşitli eylemlerle olayı protesto edenler hakkında bugüne kadar onlarca soruşturma ve dava açıldı. O isimlerden biri de Özgür Gündem gazetesi yazarı Özgür Amed. Amed, Diyarbakır'da katıldığı bir yürüyüş sonrasında hakkında açılan davanın onanması nedeniyle cezaevine konuldu.

Protestolara müdahale

4. yıl nedeniyle dün de ülkenin birçok noktasında anma ve protesto eylemleri vardı. Bazı kentlerde eyleme katılanlar polis tarafından gözaltına alındı, bazıları saldırıların hedefi oldu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde çarşı merkezinde bir araya gelen gençler, basın açıklamasının ardından bir de tiyatro oyunu sergiledi. Daha sonra çarşı merkezinde yürüyüş gerçekleştirmek isteyen gruba polis gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti. Bazı gençler ise gözaltına alındı.

Yine Çanakkale'de düzenlenen anma yürüyüşüne polis müdahale etti ve yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Niğde'de ise olayı protesto etmek için toplanan ve "Roboski'nin katili devlettir" yazılı pankart açan HDP'liler taşlı saldırıya uğradı.

Uludere'de ailesinden 11 kişiyi kaybeden HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, olaydan bir hafta sonra ailelerin Uludere Savcılığı'na giderek sorumlular hakkında şikayette bulunduklarını, ancak şikayetçi ailelerin sorguya alındıklarını söyledi.

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Dosyaya gizlilik kararıyla el koyan Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı'nın, 1.5 yıl bekledikten sonra görevsizlik kararıyla konuyu askeri savcılığa gönderdiğini belirten Encü, çözümsüz kalan sürecin ardından 1100 avukatla birlikte bireysel başvuru haklarını kullanarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını anlattı.

Geçen sürede Meclis'te kurulan Uludere Alt Komisyonu'nun da "olayda kasıt, hata yok" diyerek "Meclis eliyle katliamı akladığını" söyleyen Encü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında biz failleri biliyoruz tanıyoruz, ama yargılanmıyorlar bir türlü. Bu yargı sistemi karşısında hiçbir beklentimiz yok. Yargı sistemi devleti korurken biz aileler hakkında da sayısız soruşturma ve ceza kararları çıktı. Bizzat benim 3 mahkemem, hakkımda açılmış 7 soruşturma dosyası var. Olayı protesto eden yüzlerce üniversite öğrencisi hakkında işlem yapıldı. Failler serbestçe dolaşırken, olayı protesto eden Özgür Amed hala tutuklu."

'Yeni Roboskiler Suruç'ta, Ankara'da yaşandı'

Türkiye'nin hafızasında derin yaralar açan Suruç, Ankara gibi yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği yakın tarihin diğer saldırılarına işaret eden Encü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suruç, Ankara, Reyhanlı ve Soma'da da Roboski'de yaşananlar yaşandı. Şu anda Cizre, Silopi, Sur'da yaşananlar da aynı. Kürtlere yönelik topyekün bir mücadele başlatıldı. Roboski, Kürtler'in özgürlük taleplerine karşı bir mesajdı. Bugün de ülkenin bazı yerlerinin açık cezaevi haline getirilmesi, insanların en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmeleri, cenazelerin morga kaldırılmasına bile izin verilmemesi, cenazelerin böyle bekletilmesi açıkçası bu hukuksuzluğun göstergesidir. Ogün katliam emrini verenler bugün de 'sizi o hendeklere gömeceğiz' diyebiliyorlar."

4. yıl dönümü nedeniyle yapılan anma ve protestolardaki polis müdahalelerine de değinen Encü, "Demokratik taleplerini dile getirenlere karşı polisin, devletin tutumu yaklaşımı kabul edilebilir değildir. Birçok ilde üniversite öğrencilerine, gençlere karşı tahammülsüzce davranılmıştır" diye ekledi.

28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak'ın Uludere İlçesi Ortasu, Kürtçe adıyla Roboski'de meydana gelen olayda, savaş uçaklarının kaçakçılık yapmak işin köy kırsalından Irak'a geçenleri hedef alan saldırısında, 17'si çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti.