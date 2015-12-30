Irak: Türkiye askerlerin çekilmesi yönündeki anlaşmaya uymadı

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Irak Başbakanı Haydar Ebadi, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askerlerini çekme yönünde verdiği söze uymadığını söyledi.

Ebadi konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.

Irak lideri, Türkiye'nin Irak'a, ülkenin kuzeyindeki askerlerini geri çekeceği yönünde söz verdiğini belirttikten sonra ekledi:

"Ancak Türk hükümeti anlaşmaya saygı göstermedi. Türk hükümetinin hemen Irak topraklarından çekileceğini açıklamasını talep ediyoruz" dedi.

Caferi: Askeri harekatta bulunma değerlendirebilir

Gün içinde AP haber ajansı, Türkiye'nin askerini çekmemesi durumunda Bağdat'ın 'askeri harekatta bulunmayı değerlendirebileceğini' söylediğini bildirmişti.

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AP'nin haberine göre Irak Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi, Bağdat'ın 'barışçıl yolları izlemeye devam edeceğini' söyledi, ancak sonuç alınmamasını ve 'çatışma dayatılması' durumunda da "Egemenliğimizi, halkımızı ve kaynaklarımızı korumak için bunu değerlendireceğiz" dedi.

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Türkiye, 4 Aralık'ta Musul yakınlarındaki Başika üssünde Peşmerge güçlerini eğiten Türk birliklerine takviye amacıyla yaklaşık 150 askeri bölgeye sevk etmişti.

Irak hükümeti de 'ülkenin egemenliği ciddi şekilde ihlal edildiği' gerekçesiyle Türkiye'den askerlerini çekmesini istemişti.

Türkiye askerinin bir kısmını çekti ama bölgede hala birlikleri bulunuyor.

Başika'daki Türk birliklerine 16 Aralık'ta düzenlenen havan topu saldırısında 4 asker hafif yaralandı, Musul Ulusal Muhafız Gücü'nden de iki asker hayatını kaybetti. Türk topçu birlikleri de saldırıya karşılık vermişti.